12 stickers de Bluey y Bingo bebés para imprimir gratis

Bluey y Bingo se han convertido en dos de los personajes favoritos de los más pequeños gracias a sus aventuras y ocurrencias. Sus versiones de bebés, además, tienen un encanto especial que las hace perfectas para decorar todo tipo de objetos.

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Si buscas una forma sencilla y divertida de darles un toque especial a tus cuadernos, carpetas o manualidades, estos stickers pueden ser una excelente opción. Solo necesitas imprimirlos y elegir tus diseños favoritos.

¿Dónde conseguir pegatinas de Bluey y Bingo bebés gratis?

A continuación, desplegaremos una opción lista para descargar, imprimir y recortar en casa, ideal para decorar y llenar de ternura tus objetos:

|Pinterest

¿Cómo crear tus propios stickers de Bluey y Bingo?

Crear tus propios stickers de Bluey y Bingo puede ser una actividad sencilla y divertida para personalizar cuadernos, carpetas, agendas o regalos. Con algunas herramientas digitales puedes diseñar tus propios modelos y prepararlos para imprimir en casa.

Una de las opciones más prácticas es Canva, una plataforma que permite crear diseños desde cero o utilizar plantillas prediseñadas. Para comenzar, abre un nuevo diseño con el tamaño que prefieras y agrega las imágenes que quieras utilizar.

Puedes incorporar ilustraciones de Bluey y Bingo que tengas permiso para usar y combinarlas con fondos, textos o pequeños elementos decorativos. También puedes jugar con diferentes tamaños y composiciones para crear una hoja con varios stickers.

Después, organiza cada diseño dejando suficiente espacio entre las piezas. Puedes añadir un borde blanco alrededor de cada personaje para conseguir el efecto característico de las pegatinas y facilitar el recorte.

Cuando termines, descarga el diseño en formato PNG con buena resolución si vas a utilizarlo digitalmente. Si quieres imprimirlo, también puedes guardarlo como PDF para impresión para conservar una buena calidad.

Para imprimirlos, utiliza papel adhesivo apto para impresoras. Una vez impresos, recorta cuidadosamente cada figura siguiendo su contorno.

Si buscas mayor resistencia, puedes colocar una lámina transparente sobre los stickers antes de recortarlos. De esta manera, podrás utilizarlos para decorar diferentes objetos y conservar tus diseños durante más tiempo.