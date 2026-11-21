La decoración de las fiestas decembrinas cambia por completo distintos espacios del hogar con elementos tradicionales, luces cálidas y detalles naturales con estos 5 adornos navideños. Las tendencias para 2026, como lo son estas 8 opciones, recuperan los colores rojo, verde, dorado y plateado, además de materiales como madera, fieltro, ramas de pino y listones de terciopelo.

La revista Better Homes & Gardens destaca para esta temporada las piezas artesanales, los objetos nostálgicos, las figuras de vidrio y los detalles personalizados. Por su parte, Homes & Gardens señala el regreso de los moños grandes, las guirnaldas naturales y los textiles con distintas texturas. Mientras que así puedes decorar el árbol de Navidad si tienes poco espacio.

5 adornos navideños que transformarán tu casa y no pueden faltar en diciembre 5 adornos navideños que transformarán tu casa y no pueden faltar en diciembre (IA)

Los 5 adornos navideños para la casa

1 Coronas: Las coronas de ramas verdes son una de las piezas clásicas para recibir a familiares e invitados durante las celebraciones. Su diseño circular contiene piñas, bayas artificiales, pequeñas esferas, campanas y listones rojos. También existen modelos elaborados con materiales naturales, como eucalipto, follaje de pino y ramas secas.

2. Luces LED: Las series luminosas destacan ventanas, barandales, repisas, árboles y balcones. Los modelos LED de luz cálida funcionan con diferentes estilos decorativos, desde ambientes tradicionales hasta propuestas minimalistas. También existen cortinas luminosas para ventanas y pequeñas guirnaldas con pilas, útiles para decorar muebles o centros de mesa.

3. Esferas y guirnaldas: Las esferas de vidrio, las figuras de madera y los pequeños personajes decorativos aportan volumen al árbol. Para 2026 destacan las piezas con acabados metálicos, detalles brillantes, formas tradicionales y diseños personalizados relacionados con viajes, aficiones o recuerdos familiares.

4. Calcetines: Los calcetines de tela son accesorios tradicionales para decorar chimeneas, muebles y paredes. Los diseños de terciopelo rojo, cuadros escoceses, fieltro o tejidos de punto destacan por sus texturas.

5. Centros de mesa: Una composición con ramas de pino, piñas, frutos artificiales y esferas pequeñas aporta diferentes texturas. También es posible utilizar una bandeja de madera para reunir los elementos y facilitar su traslado después de las reuniones familiares.