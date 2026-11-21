Las fiestas decembrinas son ideales para que los niños comprendan que estas celebraciones van más allá de los regalos, los adornos y las reuniones. Es por ello que traemos para ti estos 3 capítulos de Bluey para que los pequeños descubran el verdadero significado de la Navidad. Mientras que estos episodios de Pocoyó les enseñan a cuidar su cuerpo de los extraños.

Bluey cuenta con dos episodios navideños completos y varios contenidos especiales relacionados con las fiestas. Sus protagonistas viven situaciones familiares para abordar estos temas con ejemplos sencillos y cercanos a la infancia. Mientras que estos 4 capítulos de Peppa Pig para hablar sobre la soledad y el aburrimiento.

3 capítulos de Bluey para que los niños descubran el verdadero significado de la Navidad 3 capítulos de Bluey para que los niños descubran el verdadero significado de la Navidad (Panadería)

Los capítulos de Bluey para enseñar a los niños sobre la Navidad

1. Verandah Santa: El primer capítulo recomendado es Verandah Santa, correspondiente a la temporada 1, episodio 52. La historia ocurre durante la Nochebuena, cuando Bandit propone un juego en el que los integrantes de la familia Heeler se turnan para interpretar a Santa Claus y dejar obsequios mientras los demás duermen.

2. Christmas swim: La segunda recomendación es Christmas Swim, capítulo de la temporada 2 en el que la familia Heeler se reúne para celebrar el 25 de diciembre en casa de Stripe y Trixie. Durante la convivencia, Bluey recibe un oso de peluche llamado Bartlebee y decide presentarlo con todos sus familiares.

El nuevo integrante de la reunión atraviesa varias situaciones incómodas: termina empapado en la piscina, recibe mordidas durante los juegos y hasta sufre una lesión en uno de sus brazos. La intensidad de las actividades provoca que Bartlebee quiera regresar a casa, por lo que Bluey debe comprender que no todos disfrutan las celebraciones de la misma manera.

3: The Christmas Xylophone: Como tercera alternativa está The Christmas Xylophone, un contenido especial de corta duración que la página oficial incorporó a su calendario de sorpresas decembrinas. En esta historia, Bluey vuelve a encontrarse con un instrumento que apareció desde el primer episodio de la serie: el xilófono.

Aunque no se trata de un capítulo completo como los dos anteriores, este contenido acerca a los pequeños a las tradiciones familiares mediante el juego y la música.