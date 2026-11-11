Tener una nueva funda para tu celular puede ser bastante complicado; algunas son muy caras, otras no van con tu estilo o simplemente nunca encuentras una de tu agrado. Es por eso que hoy traemos grandes ideas para que hagas en casa y le des a tu funda transparente ese toque que necesita para ser muy tú. Si eres fan de Kpop Demon Hunters y sobre todo adoras a Derpy, tenemos 4 plantillas de mini stickers para imprimir en casa y decorar esa carcasa transparente:

Plantilla 1

Plantilla 2

Plantilla 3

Plantilla 4

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Una vez elijas tus stickers favoritos, colócalos en un programa de edición de imágenes y dales el tamaño deseado, recórtalos y acomódalos en la funda como más te guste.

¿Qué tipo de papel es mejor para imprimir stickers para una funda de celular?

El papel adhesivo es tu mejor opción, pero hay que tomar en cuenta que hay varios tipos. Si buscas la mejor calidad, opta por el papel adhesivo fotográfico, ya que te dará colores intensos y diseños bien definidos. Otra opción es el papel adhesivo mate para dar un acabado más discreto. Eso sí, antes de comprarlo, revisa que este sea compatible con la impresora que tienes en casa.

¿Cómo acomodar los stickers para que la funda transparente se vea bonita?

Si sientes que tienes un bloqueo creativo o que no tienes la habilidad de darles un diseño a tus stickers, un tip es elegir entre tres y cinco diseños pequeños y dejar espacio entre ellos. Puedes agregar stickers relacionados, aunque no sean de Kpop Demon Hunters, como estrellas o notas musicales. Otro consejo es que juegues con la composición antes de tomar la decisión de pegarlos; seguro encuentras el diseño más equilibrado que vaya de acuerdo a tu gusto.

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