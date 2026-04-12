3 consejos para cuidar tu cuero cabelludo en temporada de calor

La temporada de primavera-verano llegó y con ella las altas temperaturas, por eso es necesario que conozcas la forma en la que el calor puede impactar en tu cuero cabelludo y qué debes hacer para protegerlo.

Durante estas semanas, los enemigos principales de tu piel son el calor y el sol, además del sudor, que pueden volver tu cuero cabelludo grasoso y generar problemas como la caspa o la caída del cabello.

Noticias Aguascalientes del 9 de abril 2026

Estos son los 3 consejos para cuidar tu cuero cabelludo

Protección solar y física

Aunque muchas veces pasa desapercibido, el cuero cabelludo sí puede ser quemado directamente por los rayos del sol, especialmente en la raya del peinado. Es necesario utilizar barreras físicas, como gorras o sombreros transpirables que protejan la piel de nuestra cabeza, así como un protector solar capilar en spray.

Los cuidados que debes aplicar en tu cuero cabelludo esta temporada de calor|Pexels: www.kaboompics.com

Limpieza profunda, pero gentil

Cuando es temporada de calor, el sudor acumulado puede obstruir los folículos de nuestra piel. Es necesario lavar bien nuestro cabello con agua tibia, nunca hirviendo, para que nos deshagamos de las impurezas.

Recuerda que debes masajear bien la zona con las yemas de los dedos para así eliminar correctamente cualquier residuo de salitre, sudor o cloro, que haya quedado impregnado en la piel de tu cabeza.

Los masajes en el cuero cabelludo lo mantienen saludable|Pexels: www.kaboompics.com

Hidratación sin exceso

Muchas veces, el calor puede resecar las puntas, pero engrasar la raíz. Esta es la razón por la que necesitamos usar acondicionador, solo de medios a puntas, mientras que al cuero cabelludo se le puede dar atención con un tónico hidratante que sea ligero y nos ayude a calmar la irritación.

Como consejo extra, es necesario que no duermas con el cabello húmedo, ya que el calor de tu cuerpo mezclado con la humedad del agua o del sudor podrían favorecer la aparición de caspa y hongos.

Además, puedes buscar productos especializados, según tu tipo de piel, para llevar una rutina de cuidado más personalizada y conseguir proteger muy bien tu cabeza durante la temporada de altas temperaturas.