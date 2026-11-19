Encontrar un detalle navideño original, económico y significatico para tus amigos es más sencillo si apuestas por manualidades temáticas. Hoy te decimos cómo crear separadores de libros imprimibles de Rumi, Mira y Zoey.

Estas manualidades son un acierto seguro de la temporada gracias al fenómeno animado de K-Pop Demon Hunters, y lo mejor es que puedes hacerlos usando herramientas gratuitas de diseño o Inteligencia Artificial.

Además de compar un libro de regalo o un intercambio navideño, se convierten en piezas coleccionables que tus amigos podrán usar todo el año y durante mucho tiempo.

5 separadores de libros imprimibles de Rumi, Mira y Zoey para regalar esta Navidad

Marcapáginas verticales estilo Photocard invernal

Crea tiras verticales con retratos individuales de Rumi, Mira y Zoey luciendo atuendos de invierno con gorros navideños, luces cálidas y destellos holográficos en tono violeta, rosa neón y dorado.

Separadores troquelados

Utiliza ilustraciones estilo chibi de las cazadoras o del carismático tigre azul Derpy sosteniendo bastones de caramelo, regalos o tazas de chocolate caliente, dejando un margen blanco limpio alrededor de toda la figura.

5 separadores de libros imprimibles de Rumi, Mira y Zoey para regalar esta Navidad 5 separadores de libros imprimibles de Rumi, Mira y Zoey para regalar esta Navidad

Separadores magnéticos doblables con armas místicas

Diseña piezas pequeñas plegables en forma de las armas luminosas de Rumi, Mira y Zoey entrelazadas con ramas de pino, muérdago y estrellas doradas.

Marcapáginas estilo “Boleto de Concierto VIP: Edición Navidad”

Crea un rectángulo vertical con estética de entrada de espectáculo, incluyendo códigos de barras decorativos, fechas festivas, ilustraciones grupales del trío y frases inspiradoras sobre la amistad y el brillo propio.

5 separadores de libros imprimibles de Rumi, Mira y Zoey para regalar esta Navidad 5 separadores de libros imprimibles de Rumi, Mira y Zoey para regalar esta Navidad

Separadores esquineros con patrones del sello Honmoon

Los marcapáginas triangulares que se encajan en la esquina de la página son prácticos, minimalistas y muy fáciles de armar sin necesidad de materiales extra.

Utiliza una plantilla cuadrada plegable decorada con las ondas luminosas y símbolos geométricos de la barrera mágica Honmoon en azul eléctrico, magenta y oro, coronados con siluetas estilizadas de las protagonistas.

Para imprimir tus separadores con acabado de papelería profesional, usa cartulina de alto gramaje, protege la impresión contra el rose y preséntalos con yute o listones, listos para regalar.