Las estampas brillantes siempre son un éxito entre los más chicos, especialmente cuando reúnen a sus personajes favoritos en medio de sus aventuras cotidianas. En esta ocasión, te traemos 3 plantillas de Peppa Pig y sus amigos de la escuela, pensadas para darles un toque de color, brillo y fantasía a los cuadernos, carpetas, cartucheras o álbumes de colección.

Ya sea para armar una tarde de manualidades en casa, acompañar el regreso a clases o preparar un detalle especial para los peques, estas plantillas son súper fáciles de descargar, imprimir y recortar. Prepárate para llenar de magia y diversión cada rincón con Peppa y toda su pandilla escolar.

¿Cómo es la estética de Peppa Pig?

La estética de Peppa Pig se caracteriza por su minimalismo infantil, colores pasteles y saturados suaves, y trazos gruesos y redondeados que transmiten cercanía y calidez. Sus escenarios, como las colinas verdes o la casa en lo alto, son simples, limpios y fáciles de reconocer para los más chicos. Un rasgo visual icónico es el diseño de los personajes, vistos de perfil con ambos ojos y boca visibles a la vez, junto a líneas negras marcadas que evocan un dibujo infantil. Todo el conjunto prioriza la claridad, el humor tierno y una atmósfera lúdica, amable y muy accesible.

Peppa Pig Esta es una imagen interesante. (pINTEREST/Pinterest)

¿Cuáles son las mejores estampasa de Peppa Pig?

A continuación, repasaremos las tres mejores estampas de Peppa Pig:

1. Peppa Pig y Rebecca Liebre (Siluetas y retratos)

Este set combina siluetas troqueladas con borde blanco, retratos de juego y etiquetas escolares listas para completar. Incluye detalles como zanahorias, arcoíris y flores que le dan un aire fresco a cada recorte. Es una opción muy práctica y versátil para decorar termos, carpetas y cuadernos de uso diario.

2. Peppa Pig y Suzy Oveja (Útiles y decoración)

Aquí el protagonismo recae en la dupla de mejores amigas compartiendo momentos de juego y complicidad. Sus colores vibrantes destacan en libretas, souvenirs de cumpleaños y tarjetas infantiles. Resulta una alternativa entrañable y llena de energía para sumar a cualquier tarde de manualidades.

Peppa Pig (Gemini)

3. Colección completa de amigos de la escuela

Reúne diseños individuales y planillas grupales con compañeros como Pedro Pony, Danny Perro, Candy Gata y Emily Elefante. Permite armar composiciones variadas en alta resolución con toda la clase de la Señora Gazelle. Es ideal para quienes buscan mayor surtido y quieren tener a toda la pandilla reunida en una sola hoja.