La ropa es uno de los bienes personales que mayor cuidado requiere en el día a día; no solo resguarda nuestro cuerpo y proyecta nuestra imagen, sino que también implica un gasto significativo que conviene preservar en buen estado durante el mayor tiempo posible.

El uso, el rose y algunos incidentes pueden ocasionar manchas en nuestra indumentaria, algunas imposibles de quitar. Es en este punto que el mercado ofrece una gran cantidad de productos químicos creados para limpieza profunda, pero aun así hay manchas que parecen imborrables.

Grasa en la ropa

Las manchas causadas por aceites o grasas se encuentran entre las más rebeldes a la hora del lavado, dado que su composición hidrofóbica rechaza el agua y se filtra velozmente hasta el interior de los hilos.

Debido a que el agua y el jabón común no logran descomponerlas por sí solos, omitir un tratamiento previo antes del lavado tradicional provoca que la aureola aceitosa quede fijada en la tela de forma definitiva.

Truco con almidón de maíz

Tras lo señalado, se torna sumamente necesario implementar algún tipo de estrategia o truco que permita hacerle frente a las manchas rebeldes. Es así como la fécula o almidón de maíz resulta una herramienta sumamente eficaz.

La molienda extrafina y la notable capacidad de absorción del almidón de maíz actúan como un secante natural que no altera los colores ni desgasta las fibras de la ropa. Por lo tanto, para sacarles partido a estas propiedades y eliminar manchas de grasa en la ropa, se la puede utilizar de la siguiente manera: