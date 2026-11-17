La ropa es uno de los bienes personales que mayor cuidado requiere en el día a día; no solo resguarda nuestro cuerpo y proyecta nuestra imagen, sino que también implica un gasto significativo que conviene preservar en buen estado durante el mayor tiempo posible.
El uso, el rose y algunos incidentes pueden ocasionar manchas en nuestra indumentaria, algunas imposibles de quitar. Es en este punto que el mercado ofrece una gran cantidad de productos químicos creados para limpieza profunda, pero aun así hay manchas que parecen imborrables.
Grasa en la ropa
Las manchas causadas por aceites o grasas se encuentran entre las más rebeldes a la hora del lavado, dado que su composición hidrofóbica rechaza el agua y se filtra velozmente hasta el interior de los hilos.
Debido a que el agua y el jabón común no logran descomponerlas por sí solos, omitir un tratamiento previo antes del lavado tradicional provoca que la aureola aceitosa quede fijada en la tela de forma definitiva.
Truco con almidón de maíz
Tras lo señalado, se torna sumamente necesario implementar algún tipo de estrategia o truco que permita hacerle frente a las manchas rebeldes. Es así como la fécula o almidón de maíz resulta una herramienta sumamente eficaz.
La molienda extrafina y la notable capacidad de absorción del almidón de maíz actúan como un secante natural que no altera los colores ni desgasta las fibras de la ropa. Por lo tanto, para sacarles partido a estas propiedades y eliminar manchas de grasa en la ropa, se la puede utilizar de la siguiente manera:
- Absorbe el excedente: Coloca una hoja de papel de cocina sobre la zona recién manchada para retirar la mayor cantidad de aceite posible, dando toques suaves sin restregar para evitar que se expanda.
- Aplica el almidón: Vuelca una cantidad abundante de almidón de maíz directamente sobre la mancha hasta dejarla totalmente cubierta.
- Deja que actúe: Mantén la prenda extendida en posición horizontal durante un lapso de 30 minutos a 2 horas, permitiendo que el polvo extraiga la grasitud alojada en el tejido.
- Cepilla los restos: Sacudí suavemente la tela o utiliza un cepillo de cerdas blandas para desprender todo el polvo acumulado.
- Realiza el lavado habitual: Frota apenas unas gotas de detergente líquido en el sector tratado y lava la prenda con agua fría o respetando las instrucciones de su etiqueta.