3 diseños de piñatas caseras de ositos, ideales para los cumpleaños infantiles

Para todos aquellos padres que estén organizando un cumpleaños infantil, tienen que saber que hay ciertas cosas que no pueden faltar, como es la colocación de las guirnaldas, la elaboración de los pasteles, de la mesa de dulces y por supuesto la piñata. Y es que se trata de uno de los elementos decorativos más importantes de todos y que sí o sí debe estar para que los niños puedan romperla y que caigan todo tipo de sorpresas. Por eso, te vamos a compartir cómo hacer tres piñatas de ositos y que les encanta a todos.

Piñatería revela problemas con famosos por piñatas inspiradas en ellos

A veces se piensa que para poder hacer una piñata para decorar un cumpleaños infantil hay que ser un experto en manualidades o acudir a lugares especialistas en estos adornos decorativos y no es así, ya que con un poco de creatividad, vamos a poder hacerlas en casa y necesitaremos de elementos como cartones, tijeras y papel crepé, entre otros.

Si te encuentras organizando un cumpleaños infantil, y te está faltando la piñata, no tienes que preocuparte, porque es lo más fácil y se puede hacer de los personajes que más les gusten a los niños, desde superhéroes, dibujos animados, flores, o incluso personajes animados y cariñosos, como lo son ositos, que les encantan a todos.

¿Qué necesitas para hacer piñatas de ositos?

Para poder hacer una piñata de ositos para un cumpleaños infantil, tienes que saber que todo dependerá del tamaño que quieras hacerla y de lo que quieras rellenarla, pero la forma y los materiales serán similares. En este caso, necesitarás de cartones, papel crepé marrón, rosado, negro y verde para su figura, tijeras, silicona caliente y cinta adhesiva. A continuación, te compartiremos los tres diseños de estas piñatas.

3 diseños de piñatas de ositos

Piñata circular con el rostro del osito de color marrón

Piñata de oso con un bonete sobre su cabeza

Piñata del osito en su cuerpo completo