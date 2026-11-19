En un mundo dominado por los adornos plásticos producidos en serie, las texturas suaves y orgánicas se han convertido en el recurso favorito para devolverle calidez y autenticidad al hogar durante diciembre.

Apostar por adornos navideños hechos con fieltro, yute y listones es una forma económica, duradera y sumamente acogedora de vestir el árbol y los rincones de la casa.

Estos tres materiales ofrecen un equilibrio visual irresistible: el fieltro aporta suavidad y colores vibrantes o pastel, el yute suma un toque rústico y natural, y los listones añaden movimiento y elegancia. Además, son piezas ligeras e irrompibles, ideales para hogares con niños pequeños o mascotas.

5 adornos de Navidad hechos con fieltro, yute y listones

Esferas rústicas forradas en tela de yute con encaje

Utiliza esferas viejas de plástico o bolas de unicel y fórralas con tiras de tela de yute natural fijándolas con silicón caliente. Rodea el ecuador de la esfera con una cinta delgada de encaje blanco o crema y corona la parte superior con un pequeño moño.

Pinos y estrellas acolchadas de fieltro con puntada festón

Recorta dos siluetas iguales de pinos, estrellas o corazones en fieltro blanco hueso, verde bosque o rojo vino. Únelas por los bordes con hilo de bordar contrastante usando una puntada sencilla visible y rellénalas ligeramente con guara o algodón antes de cerrar.

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Lazos largos de listón aterciopelado

Los moños de caída larga se han consolidado como una de las tendencias más fuertes para sustituir las esferas convencionales.

Mini coronas trenzadas de yute y listón escocés

Las coronas en miniatura funcionan de maravilla como adornos colgantes para el árbol, los respaldos de las sillas del comedor o las manijas de las puertas.

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Bastones de caramelo y guirnaldas de bolitas de fieltro

Para hacer bastones, enrolla tiras estrechas de fieltro rojo y blanco de manera alternada sobre un limpiapipas grueso y dóblalo en forma de gancho.

También puedes ensartar esferas de fieltro prefabricadas con un hilo grueso de yute para formar una guirnalda ligera.