La iluminación tenue y cálida es uno de los elementos que más transforma la atmósfera del hogar durante la temporada decembrina. Si buscas sumar puntos de luz acogedores sin invertir en luminarias costosas, transformar frascos de vidrio en lámparas navideñas es una alternativa económica, ecológica y sumamente decorativa.

Los envases de mermelada, café o conservas tienen la transparencia y resistencia ideales para difuminar el brillo de las series LED de baterías. Con un poco de pintura, papel traslúcido, sal gruesa o elementos naturales, puedes crear faroles personalizados para colocar en repisas, ventanas, mesas auxiliares o incluso en el recibidor.

5 formas de transformar frascos de vidrio en lámparas navideñas para iluminar tu casa

Faroles efecto escarcha con sal gruesa y luz cálida

Aplica una capa uniforme de pegamento blanco escolar en todo el exterior de un frasco de vidrio limpio y hazlo rodar sobre un plato extendido con sal gruesa o sal de grano.

Lámparas estilo silueta invernal con papel albanene o pintura negra

Recorta siluetas de pinos, renos, estrellas o casitas en cartulina negra y envuelve el interior del frasco con una lámina de papel albanene o papel mantequilla para tamizar la luz.

5 formas de transformar frascos de vidrio en lámparas navideñas para iluminar tu casa 5 formas de transformar frascos de vidrio en lámparas navideñas para iluminar tu casa

Mini terrarios luminosos con piñas, musgo y esferas

Utiliza un frasco grande de boca ancha y acomoda en la base un poco de musgo seco, piñas de pino pequelas, rodajas de naranja deshidratada y mini esferas doradas o rojo vino.

Lámparas colgantes tipo candelabro rústico

Rodea el cuello de cada frasco con alambre galvanizado delgado dejando un asa firme en la parte superior para poder colgarlos con cuerda de yute o listón resistente.

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Faroles minimalistas con encaje tejido y detalles dorados

Recorta una tira de tela de encaje blanco o tejido de croché a la medida del contorno del frasco y fíjala con pegamento transparente o silicón caliente en los bordes.

Para que tus lámparas de frascos sean seguras y duraderas, usa exclusivamente luces LED de baterías, limpia perfectamente el vidrio antes de decorar y oculta el interruptor con ingenio.