La magia de la Navidad está próxima a llegar a varias casas y con ella llega la ilusión de millones de niños que esperan la llegada de Santa Claus con los regalos que pidieron en su carta, por eso si en casa hay fans de KPop Demon Hunters, esta temporada es la oportunidad perfecta para combinar la emoción de las fiestas con sus personajes favoritos y preparar una carta muy especial.

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En lugar de utilizar los sobres tradicionales, puedes crear diseños inspirados en Rumi, Mira, Zoey y los Saja Boys. Lo mejor es que no necesitas gastar demasiado, pues puedes hacerlos con materiales sencillos, imprimir plantillas o dejar volar tu creatividad para conseguir un resultado divertido y lleno de color.

Recuerda que puedes encontrar muchos diseños en internet cuando tengas los favoritos solo imprime a color en hoja opalina y comienza a escribir los deseos que se quieren para está Navidad.

5 ideas de sobres navideños de KPop Demon Hunters para tu carta a Santa Claus

1.- Sobre de Rumi:

Utiliza hojas en tonos morados y rosas, agrega una ilustración de Rumi y coloca detalles de estrellas para darle un toque mágico. O también puedes buscar diseños ya hechos de la protagonista.

2.- Diseño HUNTR/X:

Recrea la identidad del grupo completo con colores característicos de cada una de ellas,rosa, azul y morado y agrega detalles brillantes y el nombre de las integrantes. Es una opción perfecta para quienes son fans de las tres protagonistas.

3.- Sobre de Zoey

Busca un diseño de Zoey e imprime a color, agrega elementos que identifican a esta guerrera.

4.- Sobre de los Saja Boys:

si prefieres a los antagonistas de la película, crea un sobre inspirado en el grupo, con tonos azules, negros y morados.

5.- Sobre de Derpy

El simpático tigre de la historia también puede convertirse en el protagonista de un diseño navideño, acompañado de copos de nieve y pequeños regalos.