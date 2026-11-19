La mesa del comedor es el punto de reunión principal durante las celebraciones de diciembre. Sin embargo, adquirir arreglos florales o piezas decorativas en tiendas especializadas suele elevar mucho el presupuesto de las fiestas.

Por suerte, crear centros de mesa navideños que puedes hacer en casa es mucho más sencillo y económico de lo que imaginas si aprovechas elementos que ya tienes, como frascos de vidrio, velas, ramas naturales y esferas.

La clave para que un arreglo casero luzca sofisticado está en jugar con distintas alturas, integrar iluminación cálida y mantener una paleta de colores armoniosa, como verde pino, dorado o rojo vino.

5 ideas de centros de mesa navideños que puedes hacer en casa

Frascos de vidrio flotantes con velas

Limpia tres o cuatro frascos de vidrio de mermelada o conservas y coloca en el fondo pequeñas ramas de pino fresco, ciprés y algunas bayas rojas artificiales. Llénalos con agua hasta tres cuartas partes y coloca encima una vela flotante blanca en cada uno.

Bandeja circular con esferas navideñas y luces LED

Usa una bandeja redonda de madera, metal dorado o espejo y acomoda en el centro tres velas cilíndricas blancas de diferentes alturas. Rellena los espacios libres alrededor de las velas con esferas lisas y brillantes y navideños.

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Camino de mesa botánico con follaje natural

Extiende ramas naturales de pino, eucalipto o romero a lo largo del centro de la mesa formando una guirnalda orgánica. Intercala rodajas de naranja deshidratada, astillas de canela y estrellas de anís.

Copas de cristal invertidas

Darle un uso inesperado a la cristalería que ya tienes es una idea elegante e ingeniosa, como candelabros festivos que armas en menos de diez minutos.

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Arreglo rústico con troncos de madera o latas decoradas

Forra tres latas recicladas de distintas alturas con tela de yute, corteza de árbol o cuerda de algodón, y úsalas como floreros improvisados para colocar flores de Nochebuena cortadas, ramas de pino y varas con destellos dorados.