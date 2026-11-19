Con la llegada del frío de Diciembre hay que aplicar ciertas medidas para proteger la piel, ya que con mayor facilidad podemos tener sequedad y daño. El doctor Mario Toledo, recomienda aplicar la siguiente rutina de skincare para prevenir la resequedad:

Cambia tu hidratante por una crema con ácido hialurónico.

Cambia tu limpieza por uno más suave, en especial si percibes un rostro más tenso después de la limpieza.

Por otro lado, reconocidas marcas de productos dermatológicos recomiendan lo siguiente a los 40 años:

Mañana:

Limpieza suave, ya sea una sencilla o doble para retirar toda la suciedad.

Hidratante para darle luminosidad y retener el agua.

Contorno de ojos que tenga una formula hidratante

Crema nutritiva.

El protector solar, elemento que en muchas ocasiones olvidamos por pensar que no hay mucho sol en el invierno.

Noche:

Limpieza doble y suave.

Tratamiento renovador para disminuir las líneas de expresión.

Crema densa o un bálsamo.

Hidratación en labios y cuello.

¿Cuáles son los tips para cuidar la piel en invierno?

Aunque la rutina de skincare es indispensable, también debemos aplicar cuidados extras para prevenir la resequedad a los 40 años durante el frío de Diciembre. La Universidad Autónoma de Nuevo León recomienda que apliquemos las siguientes medidas:

Disminuir la duración de los baños calientes, aplicar crema hidratante despues.

Disminuir el uso de productos con fragancias para prevenir irritaciones.

Bajar las exfoliadas

Aplicar humidificador en ambientes secos.

Humectar labios y manos, siendo los más susceptibles a sequedad.

¿Cuál es el peor enemigo de las arrugas?

A los 40 años, el no usar bloqueador solar puede ser lo peor, ya que se encargara de acelerar el envejecimiento de tu piel, causando de las líneas de expresión sean más visibles. Los siguientes factores también serán tus enemigos:

Tabaco

Consumo excesivo de azúcar

Mal sueño

Mucho estrés

Deshidratación

Además de aplicar la rutina de skincare, evita lo mencionado anteriormente para poder cuidar tu piel en el frío de Diciembre y en otras estaciones del año.