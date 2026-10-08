Haz estos 3 diseños de uñas para celebrar el Día de Muertos

En próximas fechas la celebración del Día de Muertos tomará el protagonismo en todo el territorio mexicano. Por eso, si eres participante de los festejos y además quieres lucir unas uñas espectaculares, estos 3 diseños podrían convencerte para aplicarlos. No tienes que replicarlos exactamente, tú puedes adaptarlos y lograr diseños que causen una gran impresión con tus amistades.

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¿Cuáles son los 3 mejores diseños de uñas para el Día de Muertos?

Formar parte de las celebraciones no se cierra solo a poner ofrenda o asistir a los diferentes eventos culturales que se hacen en el lugar donde vives. Hay una oportunidad de combinar el mundo cultural-espiritual y la moda. Por ello, la IA de Google te recomienda 3 diseños de uñas para aplicarlos este 2026 durante la celebración del Día de Muertos.

La Catrina Elegante en Negro y Sandía

Para iniciar con las propuestas para uñas en este Día de Muertos, la primera opción es un diseño sofisticado y hasta dramático, que distingue a uno de los personajes más icónicos de las celebraciones. Y se indica que pongas una base elegante con tono vino sangría o incluso un negro brillante. Hecho esto, la clave será concretar el retrato de una catrina, con detalles en encaje negro, una corona de flores pequeña y unos ojos bien decorados. Se recomienda hacer el diseño único en el dedo anular y el resto de uñas ser adornadas con pedrería roja o colores al gusto.

Calaveras de Azúcar en Tonos Neón

Aquí la combinación concreta un bonito contraste al proponerse una base en tonos mate y destellos mínimos en colores neón. Para simular la mística de la noche, se dan las opciones del negro y el morado en la base. Mientras que tocará realizar una calaverita blanca con destellos en colores neón naranja, verde o rosa. Allí decidirás dónde poner tu calaverita o si quieres más… además de colocar puntos o líneas que simulen el confeti o papel picado en modo festivo.

Cempasúchil Dorado y Brillo de Altar

El último diseño tiene la misión de comunicar la calidez de las luces y los caminos que las flores iluminan en el trayecto del alma. Para la base se proponen esmaltes transparentes, un sutil degradado (que vaya del naranja al amraillo) o tonos dude. Y lo que debes hacer son las flores de cempasúchil con geles de construcción en 3D. Mientras que al final debes puntualizar los detalles de hojas de oro alrededor de las flores, simulando precisamente la luz de las veladoras del altar.