Haz estos 3 disfraces para mujer en Halloween usando un vestido rojo

Octubre camina firmemente hacia su primera quincena y eso significa que las celebraciones del Halloween ya están aquí. Desde el primer fin de semana algunos probablemente ya comenzaron con las fiestas. Pero para que no te agarren las prisas, concreta algunos accesorios y haz magia con un vestido rojo que tengas… logrando estos disfraces para tus compromisos sociales.

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¿Cuáles son los 3 mejores disfraces de Halloween usando un vestido rojo?

Ya sea porque no tuviste tiempo para ir de compras o meterle más producción a tus disfraces, estas opciones que se proponen realmente son buenas. No requieres de tanta inversión monetaria ni de tiempo, por lo que puedes lucir bastante bien en tus fiestas y solamente requieres de un vestido rojo. Puede ser que lo tengas guardado o que lo pidas prestado para las fiestas de octubre.

Caperucita con un vestido rojo

Aquí bastará con incorporar una capa roja con capucha o si quieres variar un poco… de otro color como el negro. Además puedes agregar accesorios como lo son una canasta con alimentos. El vestido rojo realmente hizo todo el trabajo, por lo que algunos agregan consejos de maquillaje con tonos suaves para mantener un perfil tierno. Mientras que en un aspecto más tenebroso, se recomienda maquillaje oscuro o rasgos como sangre o heridas en el rostro.

Harley Quinn con un vestido rojo

Pese a que este personaje tuvo su auge en años pasados, no sería una mala idea para aprovechar el vestido. Allí los detalles serán claves, pues puedes llevar puestas botas, mallas/medias en red y las coletas altas en el peinado serán cruciales. Incluso el maquillaje no debería ser como payaso literal, sino algunas facciones y colores que den la esencia de este personaje. Puedes agregar una chaqueta y si lo consigues… el característico bate.

Diabla con vestido rojo

Mientras que la última opción de disfraz con vestido rojo para Halloween llega con uno de los clásicos más clásicos. Realmente la apuesta depende del nivel de accesorios que quieras agregar. Puedes usar botas (negras o rojas), mallas negras o sin medias, cola, cuernitos y una horquilla. También puedes darle producción al maquillaje o simplemente algunos destellos negros o rojos que marquen facciones para ir a disfrutar de tus fiestas de octubre.