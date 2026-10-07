Los 3 ejercicios que debes hacer en el gimnasio después de los 50 durante el otoño

Cuando van pasando los años, para poder mantenerse saludable, es fundamental llevar adelante una vida con buenos hábitos, como realizar actividad física, comer sano, entre otros. Además, esto es clave después de los 50 años y esto será clave para evitar algunas enfermedades básicas como así también dolores musculares y articulares y si eres de ir al gimnasio, y no sabes qué rutina hacer, los expertos compartieron los tres ejercicios que tienes que hacer en el gimnasio y que podrás ganar masa muscular.

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Hay personas que durante una cierta época del año, dejan la actividad física de lado por las altas temperaturas, o por el frío, y esto hace que estén inactivos durante un cierto tiempo y que puede traer efectos contrarios para la salud. Esto es especialmente para los mayores de 50 años quienes no van más a los gimnasios y se dejan estar, por lo que lo verán reflejado en la aparición de dolores musculares o articulares.

Por qué es importante hacer ejercicio después de los 50 años

Después de los 50 años, es fundamental que una persona acuda al gimnasio para realizar actividad física y es que es clave para proteger la salud, mantener la autonomía y asegurar una buena calidad de vida durante las próximas décadas, disfrutando de una buena longevidad. Por eso, es que si vas al gimnasio, hay tres ejercicios que podrás hacer y que serán muy beneficiosos.

3 ejercicios que debes hacer en el gimnasio para mayores de 50 años

Prensa de piernas: trabaja cuádriceps, glúteos, isquiotibiales, sin cargar demasiado la columna porque el respaldo protegerá la zona lumbar. Desarrolla la fuerza necesaria para levantarse de una silla o subir escaleras y estimular la densidad ósea

Jalón al pecho o remo en polea: se caracterizan por fortalecer la espalda y los brazos; corrigen la tendencia a encorvar los hombros que trae el paso del tiempo y fortalece la musculatura entre los omóplatos