Ni caminata ni bicicleta: el ejercicio que beneficia al corazón

El ejercicio es una herramienta importante para mantener activo el organismo y favorecer la salud cardiovascular. No siempre es necesario realizar rutinas intensas, ya que determinadas prácticas permiten trabajar el cuerpo de manera progresiva mientras se incorporan ejercicios de respiración y relajación.

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Mantener una rutina constante también puede ayudar a combatir el sedentarismo y favorecer la movilidad. Algunas alternativas de bajo impacto pueden adaptarse a diferentes niveles y convertirse en una opción para quienes buscan mantenerse activos sin someter al cuerpo a grandes exigencias.

¿Qué ejercicio beneficia al corazón y mejora la circulación?

El yoga combina movimiento, respiración y relajación, elementos que pueden generar beneficios para la salud cardiovascular. Su práctica sostenida puede contribuir al desarrollo de la resistencia respiratoria y favorecer mejor el funcionamiento del organismo.

Controla la presión arterial

La práctica habitual del yoga puede contribuir a disminuir la presión arterial, especialmente en personas con hipertensión leve o moderada. Este efecto se relaciona con la relajación de los vasos sanguíneos y con una menor activación del sistema nervioso vinculado con las respuestas de alerta.

Mejora la respiración

Las técnicas de respiración consciente ocupan un lugar importante durante las sesiones de yoga y pueden ayudar a reducir la frecuencia cardíaca en reposo. Además, el trabajo respiratorio puede favorecer la capacidad pulmonar y complementar los efectos de las posturas y los movimientos.

Mejora la circulación

El yoga también puede favorecer la función endotelial, es decir, el funcionamiento de la capa interna de los vasos sanguíneos. Esto puede contribuir a una mejor capacidad de dilatación de las arterias y, por lo tanto, favorecer la circulación.

Puede practicarse sin equipamiento costoso

Una de las características del yoga es que puede realizarse tanto en casa como en espacios abiertos o junto a otras personas. Para comenzar no es necesario contar con máquinas o pagar una membresía de gimnasio, aunque es importante aprender correctamente las posturas y prestar atención a la respiración, la alineación corporal y la relajación.

¿Por qué es importante hacer ejercicio para cuidar la salud?

Hacer ejercicio con regularidad ayuda a mantener el corazón activo, fortalecer los músculos y mejorar la circulación. También contribuye a controlar el peso, reducir el sedentarismo y favorecer el bienestar general. Incorporar actividad física de manera constante puede disminuir diversos factores de riesgo y favorecer una mejor calidad de vida.