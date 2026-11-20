Ya comienzan los preparativos para las posadas navideñas por lo que entre los elementos a tener en cuenta se encuentran las piñatas. Este elemento es parte de una de las celebraciones favoritas de las familias y ofrece un momento de diversión y magia.

En las posadas se utilizan las piñatas de siete picos, pero también se puede optar por aquellas que son más creativas y relacionadas con la Navidad. En este caso te vamos a contar cómo hacer una piñata de galleta de jengibre.

¿Cómo hacer una piñata de galleta de jengibre?

Materiales

Cajas de cartón reciclado.

Cúter o tijeras resistentes.

Cinta canela o masking tape.

Cuerda de yute, rafia o lazo resistente para colgar.

Papel crepé o papel china en tonos café claro y café oscuro.

Foami o cartulina blanca, roja, rosa pastel y negra.

Papel crepé rojo o listón ancho.

Silicón frío o caliente, pegamento blanco o engrudo.

Lápiz, regla y una plantilla de galleta de jengibre.

Procedimiento para la piñata

Vas a dibujar la galleta de jengibre del tamaño que desees, la colocas sobre el cartón y recortas dos piezas que sean de igual tamaño. Después corta tiras largas de cartón de entre 10 y 15 cm de ancho para luego pegarlas alrededor del contorno de las figuras con cinta canela o masking tape.

Ten en cuenta que, en las zonas curvas, como la cabeza, los brazos, las piernas y las axilas, realiza pequeños cortes o dobleces para que el cartón se adapte mejor.

Procura dejar una abertura para colocar los dulces y colocar la cuerda. La parte de adentro tiene que ser reforzada en la parte superior por dentro con un trozo adicional de cartón y fija la cuerda con un nudo grueso o un sistema de sujeción resistente.

Para forrar la figura tienes que cortar tiras de papel crepé café claro de uno 4 o 5 centímetros. Realiza pequeños cortes verticales para formar flecos, sin llegar hasta el borde superior. Pégalas desde la parte inferior hacia arriba.

La galleta de jengibre debe contar con ojos por lo que deberás cortar dos círculos negros y ponerle puntos blancos. Los óvalos rosa pastel servirán de mejillas y una sonrisa en forma de U.

El glaseado tampoco debe faltar por lo que deberás cortar tiras blancas delgadas y darles forma de ondas o zigzag para simular el glaseado de los brazos y las piernas. Para los botones tienes que recortar tres círculos de foami rojo brillante y pégalos en el centro del torso, uno debajo del otro.

Por último, prepara un moño grande con papel crepé o listón rojo y colócalo a un lado de la cabeza. Haz otro más pequeño para el cuello. Rellena con golosinas o lo que más quieras.

Los diseños que puedes llevar a cabo son: