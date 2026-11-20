Una de las tendencias que se han instaurado en la actualidad es la llamada clean look que tiene el objetivo de brindar una apariencia fresca, natural y sofisticada sin pasar horas frente al espejo.
La técnica en cuestión resalta los rasgos del rostro para obtener una piel luminosa y que tu cabello luzca realmente arreglado. No necesitarás de un maquillaje elaborado ni un peinado complicado para conseguirlo.
¿Cómo realizar la técnica clean look?
Para poder realizar esto deberás contar con los elementos necesarios:
Para el cabello:
- Peine de cerdas anchas para dividir el pelo.
- Cepillo para desenredar y alisar.
- Gel fijador o mascarilla capilar para controlar los pelitos sueltos.
- Gomitas para sujetar el recogido.
- Aceite capilar para hidratar las puntas.
Para el maquillaje:
- Productos de skincare para preparar la piel.
- Primer luminoso y base de maquillaje ligera.
- Rubor en tonos rosados y bronzer.
- Máscara de pestañas.
- Delineador de labios, hidratante y gloss.
- Cepillo o producto para peinar las cejas.
Procedimiento para el cabello
El pelo debe estar limpio y en lo posible húmedo. Haz una raya en medio para la cual debes tomar como referencia el centro del rostro.
Coloca gel o mascarillas capilar, vas a distribuir el producto y peina hacia atrás. Separa las secciones, elige la altura de tu coleta y sujetala con gomitas.
Lo último que deberás hacer es formar un rodete si lo consideras necesario.
Procedimiento para la piel
Deberás colocar primer para dar luminosidad y preparar el rostro. Luego aplicarás un poco de base y la difuminas con una brocha no intentes ocultar completamente las características naturales, como las pecas.
Toma rubor rosado para colocar en tus pómulos y complementa con bronzer para aportar definición.
No olvides la máscara de pestañas, pero quita los grumos que puedan llegar a quedar. Peina las cejas hacia afuera para enmarcar el rostro.
Tus labios deberán estar hidratados, perfila su forma y añade gloss para un efecto brillante. Si vas a tener una parte de tu cabello suelto procura aplicar aceite capilar para tenerlo hidratado.