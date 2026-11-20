Las infusiones elaboradas con frutas y especias son los remedios caseros que muchas personas utilizan después de comer o durante los días fríos. Una de estas alternativas es el té de cáscara de naranja. Su preparación requiere pocos ingredientes, como la preparación para limpiar las mamparas del baño para que queden cristalinas.

La investigación científica ha identificado sustancias como la hesperidina, un flavonoide presente en los frutos cítricos y sus cubiertas. Estos componentes han despertado interés por sus propiedades antioxidantes y su posible relación con la salud digestiva y metabólica mediante el té, que puedes tomar en taza; las que no sirvan, las puedes transformar en macetas.

Té de cáscara de naranja: para qué sirve y cuándo se recomienda beberlo Té de cáscara de naranja: para qué sirve y cuándo se recomienda beberlo (Pinterest)

Beneficios del té de cáscara de naranja

La actividad antioxidante constituye una de las propiedades más estudiadas de estos componentes. Los antioxidantes ayudan a contrarrestar el daño celular relacionado con los radicales libres, moléculas que el organismo produce durante sus procesos metabólicos y que también aumentan por factores ambientales.

Preparación del té de cáscara de naranja en casa

No existe una hora del día clínicamente recomendada para consumir esta preparación ni una dosis establecida para obtener beneficios medicinales. Puede tomarse como una bebida caliente después de los alimentos o durante la tarde, siempre que la persona la tolere y la considere parte de su consumo habitual de líquidos.

Para prepararla en casa se necesita la cáscara de una pieza fresca, una taza de agua y, de manera opcional, una pequeña cantidad de canela. Primero hay que lavar el fruto, retirar la parte exterior con un pelador y evitar incorporar demasiada zona blanca, ya que aporta un sabor más amargo.

Después se coloca la cáscara en agua caliente y se deja reposar unos minutos antes de colar. La canela funciona como complemento de sabor, pero no es necesaria para aprovechar los compuestos naturales del cítrico.

Se recomienda enjuagar las frutas bajo el chorro de agua corriente y frotar suavemente su exterior. No se debe utilizar jabón, detergentes o productos de limpieza domésticos, porque pueden dejar residuos que terminen en los alimentos. Estas medidas ayudan a reducir la suciedad y algunos microorganismos presentes en la superficie.