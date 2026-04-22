3 formas de evitar que tu cabello se reseque con el sol

El cabello puede resentir los estragos del verano y de los días de mucha exposición solar, ya que estas condiciones meteorológicas pueden presentar un desafío crítico para la salud capilar.

Expertos indican que así como solemos cuidar de nuestra piel con bloqueadores solares, el cabello requiere de una atención especial cuando las temperaturas suben, ya que los rayos UV actúan directamente sobre la cutícula y debilitan las proteínas naturales, haciendo que se cree una textura áspera y quebradiza.

Ignorar el impacto del sol puede transformar una melena radiante en una cabellera opaca y sin vida en solo unas cuantas semanas, Por eso, hoy te presentamos 3 formas para evitar que tu cabello se reseque.

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Así evitas que tu cabello se reseque con el son

Aplica protectores térmicos con filtro UV

No todos los productos de estilizado son iguales, durante los meses de calor, debes buscar cremas para peinar o sprays que especifiquen protección contra rayos UVA y UVB.

Este tipo de productos servirán como una especie de escudo invisible que evitará que la radiación penetre en el núcleo del tallo piloso, lo que a su vez mantendrá la hidratación sellada por más tiempo.

Usar productos con protección solar ayudan a mantener tu cabello sano|Pexels: Pavel Danilyuk

Usar accesorios como barrera física

La forma más eficiente y directa de protegerte del sol es evitar el contacto directo. Para esto te recomendamos accesorios como sobreros de ala ancha, gorras o pañuelos de seda, que vayan con tu estilo o se encuentren en tendencia.

Aplica esta estrategia especialmente si vas a la alberca o a la playa y estarás expuesta a los rayos del sol entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde.

Accesorios como los sombreros brindan una barrera de protección al cabello|Pexels: pedro furtado

Enjuague preventivo y sellado con aceites

Antes de entrar al mar o a la alberca, intenta mojar tu cabello con agua dulce, así evitarás que la fibra absorba el cloro o la sal, dos componentes que pueden potenciar el efecto secante del sol.

Cuando el día termine, aplica un aceite natural de medios a puntas para restaurar tu melena y dvolverle elasticidad.

