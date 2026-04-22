Este fue el último mensaje que compartió la ex reina de belleza asesinada en Polanco

El entorno mediático se sacudió de nueva cuenta con una nueva muerte de esta ex reina de belleza. Confirmado su fallecimiento, comenzaron las investigaciones alrededor de Carolina Flores. Ante eso, algunos hicieron eco en uno de sus últimos mensajes colocados en redes sociales, donde tenía casi 20, 000 seguidores. Esto decía la publicación que se hizo bastante viral.

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¿Cuál fue el último mensaje que compartió esta ex reina de belleza?

Este caso está sacudiendo el espacio de la farándula, pues Carolina Flores Gómez era una joven que parecía tener la vida perfecta. Vivía en una zona de lujo dentro de la Ciudad de México y presumía a su familia en redes sociales. Lamentablemente, la mataron hace unos días, lo cual se tornó bastante particular por el mensaje ya indicado.

Justamente una de sus últimas publicaciones presumía de su familia, quien estaría conformada por su pareja y por su bebecita. Allí escribió: “¿A esto le tenía tanto miedo?”, como haciendo referencia que en el pasado le daba miedo conformar una relación y un hogar propio. Sin embargo, parece que el final de su vida llegó de ese lado… según las primeras investigaciones de las autoridades.

¿Quién es esta ex reina de belleza?

Como se ha expuesto desde hace unas horas, Carolina Flores Gómez es una joven de 27 años que llegó a vivir a la capital mexicana. Ella es oriunda del norte del país, donde precisamente tiene su historia en los certámenes. Ganó el Miss Teen Baja California en 2017, situación que le hizo ganarse el mote de reina de belleza. En ese sentido, el caso está causando conmoción por lo trágico del final de esta mujer.

Según los primeros reportes de las autoridades y registros periodísticos, Carolina fue asesinada el pasado 15 de abril, esto por una herida en la cabeza provocada por un arma de fuego. Los vecinos no se dieron cuenta de algún detonamiento, por lo que no se percataron de la muerte rápidamente. En estos momentos los principales sospechosos son los miembros de su familia política, como el caso de su suegra o su pareja.