Juan de Dios Pantoja responde con un video al shipeo entre Kimberly Loaiza y JOP: “Aunque les arda”

Este miércoles 22 de abril, el creador de contenido y cantante mexicano Juan de Dios Pantoja compartió su contundente respuesta ante el shipeo entre su esposa Kimberly Loaiza y el integrante de Fuerza Regida, Jesús Ortiz Paz, mejor conocido como “JOP”. En dicho video el influencer menciona que no tiene miedo ni desconfianza de Kimberly Loaiza ya que asegura que ella está felíz con él. “Aunque les arda gente, yo se que les duele que estemos juntos”, fueron algunas de sus palabras.

¿Qué dijo Juan de Dios Pantoja ante el shipeo entre Kimberly Loaiza y JOP?

Este 22 de abril Juan de Dios Pantoja compartió un video en YouTube dando su respuesta ante el vínculo amoroso en el que han vinculado a su esposa Kimberly Loaiza con JOP. Dicho video solo pueden verlo las personas que paguen por ver su contenido. Sin embargo, a través de grabaciones de pantalla algunos usuarios ya han compartido algunos clips, los cuáles rápidamente se han viralizado, en dicho video Juan de Dios Pantoja menciona que hay algo más fuerte que lo une a su pareja sentimental, y lo cuál no es un contrato. Ellos actualmente tienen dos hijos.

Por otro lado, Juan de Dios Pantoja dejó la expectativa de que pronto podría dar más información ya que mencionó “Tengo cosas aquí atoradas… voy a decir mucho”. Ante esto Kimberly Loaiza ha reaccionado compartiendo el link del video en sus historias de instagram mientras que JOP hasta el momento no ha reaccionado.

¿Por qué surgió el shipeo entre Jesús Ortiz Paz y Kimberly Loaiza?

En redes sociales comenzaron a vincular a ambas celebridades de forma sentimental. Sin embargo, las especulaciones cobraron más fuerza luego de que JOP ayudara aportando $1.7 millones a la cuenta de gastos médicos de la mamá de Kimberly Loaiza y Stefanny Loaiza. Por otro lado, Fuerza Regida, el grupo de música regional mexicana lanzó el tema “Todos nos shipean”, mismo que dice “Canta Lindura y por eso si peco, jalas o qué? Para irnos a París”, este verso muchos usuarios lo relacionaron con la influencer ya que es conocida como la “Lindura Mayor”.

Por otro lado la canción hace referencia a un hombre que “pone en rídiculo” a una persona, por lo que algunos internautas vincularon dicha letra a la polémica más reciente entre Juan de Dios Pantoja y su cuñada Stefanny Loaiza ya que esta última mencionó en uno de sus videos que el influencer manipulaba a Kimberly y no le permitía ver a su madre en el hospital. Esta situación hasta el momento continúa generando opiniones divididas y miles de reacciones en redes sociales.