7 colores de uñas que están dominando mayo

Durante mayo de 2026 viviremos por completo el estallido de la primavera, por lo que los colores de uñas que estarán en tendencia se alinearán con una mezcla de nostalgia y modernidad, combinando el pasado con técnicas más actuales.

En las próximas semanas nos despediremos de los tonos oscuros del invierno por completo y daremos paso a una paleta más equilibrada, que evoca serenidad, naturaleza y una energía vibrante, propia de la temporada.

Ventaneando | Programa completo 22 de abril de 2026

Los 7 colores de uñas que dominan mayo 2026

Baby blue

Un ton igual al color del cielo cuando está despejado. Se caracteriza por ser suave y elegante, por lo que aporta una sensación de limpieza inmediata en las manos.

Diseño de uñas baby blue|Pinterest

Verde matcha

No es muy vibrante, pero tampoco muy apagado. Se trata de un tono pastel con base tierra es el favorito de quienes buscan algo moderno, pero discreto.

Diseñosde uñas verde matcha|Pinterest

Amarillo mantequilla

Es uno de los mejores colores de la temporada, se trata de una versión luminosa y cremosa del amarillo que puede iluminar cualquier tono de piel sin resultar demasiado estridente.

Diseño de uñas con amarillo mantequilla|Pinterest

Rojo cereza

Se trata de uno de los más grandes clásicos en la historia de las manicuras. Aunque durante mayo de 2026 este tono se usará más con un acabado brillante estilo jelly para darle un toque más jugoso.

Diseños de uñas cherry red o rojo cereza|Pinterest

Peach Fuzz

Uñas de color durazno para la primavera de 2026|Pinterest

Es un color llamativo y uno de los más versátiles y juveniles de esta lista. Es favorecedor en todos los tonos de piel, cálido y puede usarse durante eventos de día y de noche.

Blanco milky

Diseño de uñas milky nails para la primavera-verano|Pinterest

El tono ideal, ya que no es tan opaco ni tan rígido como el blanco puro o el blanco corrector. Apunta más a un estilo traslúcido y lechoso que lo hace ideal para un look minalista y elegante.

Rosa chicle

Uñas rosa chicle para la primavera y verano|Pinterest

Es un tono más vibrante, que evoca el sol, las vacaciones, el estilo coquette y lo divertido de la primavera y el verano. Algo más juvenil, que aporta un toque de color a cualquier estilo y atuendo.