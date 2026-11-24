Lucir un manicure bonito es ideal para proyectar una imagen radiante en cualquier ocasión. Y cuando se trata de diseños de uñas navideñas, también existen inspiraciones dicretas que no se ven exageradas y que son un buen complemento para los atuendos. Hay laternativas para todos los gustos: desde cortas y de colores tenues hasta largas con tonalidades intensas que les favorecen a todas.

Uñas para Navidad 2026: los diseños de manicure que son sofisticados y festivos

Diseños de uñas blancas y rosas con dorado. Para un manicure elegante y que se puede combinar fácil, están los modelos que fusionan rosa, blanco y dorado en uno solo. Pinta cada uña de un color distinto y agrega detalles brillantes, como un buen baño de glitter o la silueta de una estrella como protagonista.

Manicure con pedrería incrustada. Si quieres darle una oportunidad a las uñas maximalistas para usar en Navidad 2026, entonces te encantarán los diseños que tienen pedrería incrustada para lucir manos deslumbrantes. Dependiendo de qué tan llamativo quieras el resultado, puedes replicar esta técnica en todos los dedos o solo en un par y combinar con un esmalte rojo.

diseños de uñas 7 ideas de uñas navideñas que se ven sofisticadas. FOTO: Pinterest

Diseños de uñas rojo profundo con moños en relieve. Además de que es el favorito de muchas, el color rojo profundo en las uñas es una opción sofisticada para los diseños navideños que serán tendencia. Y para que no repitas los clásicos tonos sólidos, es posible incorporar algunos moños hechos con gel moldeable, que darán texura y se ven preciosos.

Uñas cortas nude con punta dorada y copos de nieve. Por si no lo sabías, los diseños de uñas cortas también lucen sofisticados y festivos, en especial cuando se eligen inspiraciones lindas. Y una idea que nunca falla, es el manicure bien delineado en color nude con algunos copos de nieve dorados, ya sea hechos a mano alzada o con stickers especiales.

diseños de uñas 7 ideas de uñas navideñas que se ven sofisticadas. FOTO: Pinterest

Manicure de efecto lechoso con detalles en plateado. Entre los estilos de manicure que arrasaron en 2026, están las uñas blancas con efecto lechoso, una combinación que se ve hermosa y muy elegante. Queda increíble con detalles en color plateado, que pueden ser inspirados en la Navidad como estrellas o copos.

Uñas azul marino con estrellas brillantes. Si prefieres los esmaltes oscuros que aporten profundidad a la piel, el azul marino es perfecto para diseños de uñas navideñas que sí les favorecen a todas. El secreto para darle el toque festivo a estos modelos, consiste simplemente en añadir destellos de brillo en dorado.

diseños de uñas 7 ideas de uñas navideñas que se ven sofisticadas. FOTO: Pinterest