La temporada navideña trae consigo múltiples gastos por todos los regalos que hay que comprar, las cenas para reuniones y hasta la decoración del hogar. Sin embargo, no siempre es posible derrochar el dinero en cosas que solo se usan una vez al año, por lo que una excelente alternativa para ahorrar dinero son los adornos para el árbol hechos con materiales reciclados que lucen igual de bonitos que los de las tiendas más caras.

¿Cómo hacer adornos navideños caseros? 6 ideas fáciles para reciclar tela y cartón

Estrellas para el árbol de Navidad con mezclilla vieja. Si tienes pantalones o chamarras que ya no uses, no las tires. Mejor usa la mezclilla desgastada para crear unas lindas estrellas que van colgadas en el pino y le darán una apariencia original a tu decoración. El relleno también puede ser de calcetas o retazos de tela reciclada.

Pinos navideños con cartón reciclado. Aunque para muchas personas es simple basura, los cartones de huevo sirven para hacer adornos navideños que nadie más tendrá. Aquí tendrás la oportunidad de armar una guía para poner junto al árbol o para enrollar en el pino.

adornos navideños 6 opciones fáciles para hacer adornos navideños con material reciclado. FOTO: Pinterest

Colgantes para el pino navideño con pedazos de cartón. De todas las cajas vacías que tengas arrumbadas en casa, escoge las que todavía estén en buen estado y haz colgantes para el árbol de Navidad 2026 con material reciclado. Los modelos más sencillos son las esferas y las estrellas, pero puedes darles la forma que quieras.

Árboles de Navidad hechos de tela reciclada. Los retazos de ropa vieja tienen todo el potencial para transformarse en decoración navideña casera y que se ve bonita. Toma algunos pedazos de tela vieja de diferentes colores y pégalos sobre un palito de paleta, dándole forma al clásico pino.

adornos navideños 6 opciones fáciles para hacer adornos navideños con material reciclado. FOTO: Pinterest

Esferas de unicel con ropa que ya no usas. Si además de ahorrarte dinero, quieres evitar accidentes en casa con tus hijos o mascotas, reemplaza las esferas de cristal por piezas de unicel que van cubiertas de tela reciclada. Escoge los colores que mejor combinen con el resto de la decoración y arma un set que se verá tan lindo como las tradicionales.

Charms para el árbol de Navidad con cartón y hojas de reciclaje. Otra de las mejores opciones para hacer decoraciones navideñas que no cuestan mucho dinero, son los charms o colgantes para el árbol de Navidad hechos de material reciclado. Aquí podrás usar todas las hojas de papel y cartón que tengas y hacerles diseños divertidos.