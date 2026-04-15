3 ideas de tapices ideales para renovar tu hogar y aportar estilo

Renovar tu hogar y aportar estilo es posible con tapices o papel pintado: una solución decorativa que permite cambiar por completo un espacio sin necesidad de obras. Desde diseños botánicos hasta texturas que imitan materiales, esta tendencia del papel tapiz se consolida como una de las más elegidas para actualizar interiores de manera sencilla.

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En los últimos años, el papel tapiz dejó de ser un recurso clásico para convertirse en una herramienta clave del diseño de interiores contemporáneo. Según el portal especializado Architectural Digest, su versatilidad permite crear atmósferas únicas, adaptándose a distintos estilos y necesidades. Además, los nuevos materiales facilitan su colocación y mantenimiento.

3 tapices en tendencia para renovar tu hogar en 2026

Estas 3 ideas se destacan por su impacto visual y capacidad de transformar espacios:

Tapices con diseños botánicos



Ideales para aportar frescura y conexión con la naturaleza.

Estampados de hojas, flores o paisajes

Colores verdes y tonos suaves

Perfectos para livings o dormitorios

La interiorista Emily Henderson señala que los motivos naturales generan ambientes relajantes y acogedores.

Tapices con efecto textil o lino



Aportan calidez sin recargar el ambiente.

Simulan telas o fibras naturales

Tonos neutros y elegantes

Funcionan bien en espacios minimalistas

Tapices geométricos



Para un look moderno y dinámico.

Formas repetitivas o abstractas

Contrastes de color

Ideales para destacar una pared

Según la firma Elle Decor, los patrones geométricos ayudan a dar personalidad sin necesidad de muchos elementos decorativos.

¿Cómo elegir el papel tapiz ideal según tu espacio?

Antes de elegir tapices, los expertos recomiendan tener en cuenta algunos aspectos clave:



Tamaño del ambiente : diseños grandes pueden achicar espacios pequeños.

: diseños grandes pueden achicar espacios pequeños. Iluminación : colores claros amplían visualmente, mientras que los oscuros generan profundidad.

: colores claros amplían visualmente, mientras que los oscuros generan profundidad. Estilo decorativo : debe integrarse con muebles y accesorios existentes.

: debe integrarse con muebles y accesorios existentes. Uso del espacio : en zonas de alto tránsito, optar por materiales resistentes y lavables.

: en zonas de alto tránsito, optar por materiales resistentes y lavables. Aplicación estratégica: usar en una sola pared puede generar un efecto más equilibrado.

La prestigiosa diseñadora Kelly Hoppen sostiene que los revestimientos de pared son una de las formas más efectivas de transformar un espacio sin grandes intervenciones. Así es como los tapices se consolidan como una solución práctica y estética para renovar el hogar.