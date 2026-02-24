3 ideas creativas y divertidas para reciclar cartones de huevo junto con tus hijos

Llegó el momento en que te diviertas junto a tus hijos de una forma en la que ambos compartan momentos bellos y aprendan el arte del reciclaje con bonitas manualidades, las cuales pueden ser multiusos en tu hogar.

Nuestro principal material serán los cartones de huevo que siempre van a la basura, y claro, pinturas, pegamento y stickers u ojos móviles, dependiendo de qué es lo que quieras crear junto a tus pequeños.

Manualidades para reciclar cartones de huevo

1. Cocodrilo

Sin duda esta manualidad es una que puede darle horas de diversión al más pequeño del hogar, pues no solo se divertirán creando un cocodrilo, también tendrán un juguete que les dará pie a imaginar su hábitat, además de aprender sobre un reptil y sus cualidades.

Para hacerlo necesitas pintura verde, una hoja blanca, pegamento y dos bolitas de unicel pequeñas.

Procede a cortar el cartón de huevo por la mitad, este será su cuerpo. Utiliza otro cartón y corta tres huequitos para la cola y otro cartón por la mitad para la cabeza. Después píntalos de verde y pégalos para darles profundidad; procura que la cabeza quede separada.

Con la hoja blanca crea los dientes haciendo triángulos pequeños para después pegarlos y, por último, los ojos serán las bolitas de unicel: pinta los ojos y listo, ya tienes tu propio cocodrilo.

2. Cuadro de flores

Este cuadro es sin duda perfecto incluso para regalar o como recuerdo que podrás poner en alguna pared de tu casa, como símbolo del día que disfrutaste una tarde junto a tu hijo o hija.

Necesitas cartones de huevo, pegamento, un cuadro en blanco, pinturas de colores, botones, limpiapipas y un listón.

Comienza cortando los pequeños huequitos donde van los huevos y píntalos de colores llamativos para formar tu flor. Pinta el cuadro de un color que te guste y concéntrate en tus flores.

Pega en el fondo los botones de colores y procede a pegar en el cuadro las flores. Continúa pegando los limpiapipas como tallo y adorna con un listón en el tallo.

3. Catarina

La catarina es una manualidad sencilla y muy tierna que a los niños les encanta, además es perfecta para hablar sobre los insectos y la naturaleza mientras crean algo divertido.

Necesitas un huequito del cartón de huevo, pintura roja y negra, pegamento, una hoja blanca o cartulina, y ojos móviles (opcional).

Primero corta un solo espacio del cartón de huevo, ese será el cuerpo de la catarina. Píntalo de color rojo y deja secar. Después, con pintura negra, haz una línea al centro para dividir las alas y agrega pequeños puntos negros.

Recorta en la hoja blanca una pequeña carita o base para pegar el cuerpo encima. Puedes dibujar la carita o usar ojos móviles para darle más expresión. Finalmente pega todo y deja secar.

Y listo, ya tienes una catarina hecha con material reciclado, perfecta para decorar o jugar.