Los 3 tonos de eyeliner que destronan al negro y se imponen como tendencia

Los tonos de eyeliner que están destronando al negro son el granate, el azul oscuro y el marrón chocolate. Estas alternativas permiten definir los ojos de manera elegante, pero con un resultado menos duro que el negro tradicional, aportando profundidad y modernidad al maquillaje diario.

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La tendencia responde a una búsqueda de acabados más naturales y sofisticados. En lugar de crear contrastes intensos, estos colores ayudan a realzar la mirada respetando los matices naturales del rostro, algo especialmente valorado en las tendencias de belleza actuales.

¿Cuáles son los tonos de eyeliner que son tendencia en 2026?

Los expertos en maquillaje destacan que estos colores de delineador de ojos ofrecen versatilidad y favorecen a una amplia variedad de tonos de piel y ojos.



Granate: aporta intensidad sin endurecer la mirada. Este tono rojizo profundo resalta especialmente los ojos verdes, avellana y marrones. Además, crea un efecto sofisticado y moderno que resulta menos agresivo que el negro.

Azul oscuro: ilumina y da profundidad. El azul marino o navy aporta definición mientras realza el blanco de los ojos. También puede hacer que los ojos marrones parezcan más brillantes.

Marrón chocolate: logra un acabado elegante y natural. Es una de las opciones más recomendadas por los maquillistas porque suaviza los rasgos y ofrece un efecto más fresco que el delineador negro tradicional.

La maquilladora británica Charlotte Tilbury ha señalado en diversas entrevistas que los tonos marrones y borgoña son excelentes alternativas para aportar definición sin endurecer las facciones. Por su parte, el maquillador estadounidense Hung Vanngo, conocido por trabajar con celebridades internacionales, suele recurrir a delineadores marrones y azul marino para conseguir una mirada sofisticada pero natural.

¿Por qué los maquillistas recomiendan reemplazar el eyeliner negro?

Aunque el negro sigue siendo un clásico, muchos expertos consideran que otros colores pueden resultar más favorecedores para el maquillaje diario. Estas son las ventajas de los nuevos tonos:



Suavizan las facciones: crean una apariencia más fresca. Los tonos oscuros con matices de color generan definición sin crear contrastes excesivos.

crean una apariencia más fresca. Los tonos oscuros con matices de color generan definición sin crear contrastes excesivos. Favorecen a más personas: se adaptan a diferentes tonos de piel. Mientras que el negro puede endurecer algunas miradas, el granate, el azul oscuro y el marrón chocolate suelen integrarse mejor al maquillaje.

se adaptan a diferentes tonos de piel. Mientras que el negro puede endurecer algunas miradas, el granate, el azul oscuro y el marrón chocolate suelen integrarse mejor al maquillaje. Aportan un toque actual: actualizan el look sin riesgos. Permiten experimentar con el color de forma elegante y discreta.

actualizan el look sin riesgos. Permiten experimentar con el color de forma elegante y discreta. Realzan el color natural de los ojos: potencian la mirada. Cada tono puede destacar diferentes matices del iris dependiendo de la combinación elegida.

Revistas especializadas como Allure y Vogue han identificado los delineadores granate, azul marino y marrón chocolate como algunos de los tonos más relevantes de las pasarelas y campañas de maquillaje para 2026. Para quienes desean renovar su mirada sin realizar cambios drásticos, estos 3 colores representan una excelente alternativa porque son elegantes, versátiles y favorecedores.