Cómo hacer una piñata casera de Bluey con pocos materiales: ideal para niños en prescolar

Una de las series televisivas más amadas por los niños es ‘Bluey’ y se trata de una cachorrita de Blue Heeler de 6 años que se caracteriza por su abundancia de generosidad, imaginación y curiosidad. Está destinada a niños preescolares y rápidamente se ha ganado el amor de todos los pequeños, por lo que no les puede faltar en sus vidas. En este caso, si tienes un cumpleaños y no quieres gastar demasiado dinero en una piñata, te compartiremos la idea de hacer una de este personaje.

Lo que seguro no sabías es que Bluey es de origen australiano, pero gracias a su popularidad se ha ido expandiendo por todo el mundo, logrando su traducción a miles de idiomas. Se caracteriza por divertirse con sus amigos, con su familia y es por eso que los niños pequeños se han enamorado de este personaje, lo que ha llevado a que tengan juguetes y se conviertan en la temática más elegida en las fiestas de cumpleaños.

Si estás organizando la fiesta de tu pequeño y te ha pedido la temática de Bluey, no debes preocuparte demasiado; teniendo en cuenta que podrás hacer una piñata en casa, sin la necesidad de gastar mucho dinero y que es muy sencilla de hacer. En este caso, te vamos a compartir cuáles son los elementos que necesitas para esta creación, como así también el paso a paso.

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Materiales para la piñata de Bluey

Cartón

Tijera

Hilo fuerte (debe aguantar peso)

Masking tape

Papel crepé (color de tu preferencia)

Cómo hacer la piñata de Bluey