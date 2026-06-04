Qué ejercicio debes hacer para fortalecer el corazón después de los 60

A medida que van pasando los años, pueden ir apareciendo algunos problemas de salud, por lo que es fundamental mantener una vida saludable y evitar algunas enfermedades. Entre ellas, destacamos el cuidado del corazón, que debemos asegurarnos que esté lo más cuidado posible para evitar un posible ataque cardíaco. Es por este motivo que tanto profesionales de la salud, como de nutrición recomiendan un ejercicio que será fundamental y que no es necesario acudir a un gimnasio y que te ayudará a fortalecer el corazón.

Los médicos especialistas coinciden en que el cuidado del corazón es fundamental para mantener la autonomía, la energía y prevenir afecciones graves como enfermedades cardiovasculares o infartos; ya que a esta edad, el envejecimiento natural provocará mayor rigidez en las arterias y los vasos sanguíneos. Por este motivo, es que además de llevar adelante hábitos saludables, es clave realizar actividad física diaria para poder fortalecer este órgano.

Por otro lado, es sabido que a una cierta edad, las personas adultas mayores dejan de ir a los gimnasios; por lo que no pueden mantenerse activos y esto puede incidir en la salud cardiovascular. Pero, los expertos coinciden en que no es necesario ir a un gimnasio, sino que lo podrás hacer sin la necesidad de equipamiento físico ni de grandes esfuerzos; y que este ejercicio contribuirá a un envejecimiento más activo y saludable.

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¿Cuál es el ejercicio físico para fortalecer el corazón después de los 60?

El ejercicio físico que es perfecto para poder fortalecer el corazón después de los 60 años es la caminata y es que a medida que van pasando los años, el sistema cardiovascular necesita estímulos regulares para mantenerse en buen estado y para poder cuidar el corazón, será fundamental caminar a paso ligero. Además, cuando el ritmo aumenta lo suficiente como para acelerar ligeramente la respiración, el corazón trabajará de forma más eficiente para distribuir el oxígeno en todo el organismo.

Beneficios de caminar lento

Por otro lado, no sólo es recomendable realizar una caminata rápida, sino que los profesionales coinciden en que podrás caminar a un ritmo más lento; y es que caminar durante 40, 50 y 60 minutos a un ritmo moderado, reducirá la carga sobre las rodillas, las caderas y los tobillos; lo que es clave para las personas que padecen de artrosis o molestias articulares leves.