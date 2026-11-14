Manualidades: realiza masa moldeable de Paw Patrol con estos ingredientes

A la hora de entretener a los más chicos en el hogar, nos podemos encontrar con una gran cantidad de ideas que son muy interesantes para poder llevar a cabo. En este caso tenemos una actividad muy entretenida que consiste en crear plastilina o masa moldeable para el disfrute de los más chicos.

Para desarrollar esta actividad necesitarás tener a disposición harina, sal, agua, aceite y colorantes. Esto te llevará a elaborar una masa suave y moldeable que te brindan la posibilidad de crear figuras, jugar y poder formar personajes de Paw Patrol. Como verás no necesitas de materiales específicos y con cada preparación puedes obtener cada uno de los integrantes de la patrulla.

Paw Patrol Podrán formar a los personajes. (Pinterest /Pinterest)

¿Cómo hacer la masa moldeable?

El primero de los pasos es mezclar dos tazas de harina, una taza de sal fina, una taza de agua caliente y una cucharada de aceite vegetal. Cuando tengas los ingredientes en un recipiente pues vas a comenzar a amasar hasta conseguir una textura uniforme y fácil de manipular.

Ten en cuenta que si la mezcla queda demasiado pegajosa, se puede agregar un poco más de harina; si está muy seca, alcanza con incorporar pequeñas cantidades de agua. Cuando la masa esté lista, hay que dividirla en varias porciones para preparar los distintos colores.

Aquí viene lo divertido ya que cada porción necesita de una tonalidad que se inspire en cada cachorro, es por esto que Chase, el perro policía, se puede utilizar colorante azul; para Marshall, el dálmata bombero, rojo; para Skye, rosa; y para Rubble, amarillo.

Paw Patrol (Pinterest /Pinterest)

Un consejo interesante es que vayas incorporando el colorante en gel de a poco y ve amasando hasta que encuentres el tono que deseas. Es también una manera de evitar que la masa manche demasiado las manos y se consigue un color más intenso.