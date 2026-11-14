Ideas DIY: 3 ideas para confeccionar un traje de Navidad de K-Pop Demon Hunters

Unos de los personajes del momento son Las Guerreras K-pop por lo que podemos encontrarlas en todas partes y por supuesto en la Navidad no pueden faltar. Es por esto que te traemos las mejores ideas para confeccionar un traje de Navidad inspiradas en ellas.

Para llevar a cabo esta acción deberás fusionar las siluetas icónicas de la película con textiles invernales y colores navideños. Ahora pon manos a la obra para lograr un look icónico.

¿Cómo hacer un traje de Navidad de K-Pop Demon Hunters?

Chaqueta “Racing” de Rumi edición Santa Claus

La primera opción es realizar una chaqueta corta inspirada en Rumi con una versión navideña. Para ello tienes que tener en cuenta lo siguiente:

Base de la prenda : Toma una chaqueta corta (cropped) roja de tela tipo cuero sintético o terciopelo y recorta el largo justo por encima de la cintura.

: Toma una chaqueta corta (cropped) roja de tela tipo cuero sintético o terciopelo y recorta el largo justo por encima de la cintura. Detalles navideños : En este caso deberás pegar o coser tiras de peluche blanco en las zonas del cuello, el puño y los bordes inferiores para simular el traje de Santa Claus.

: En este caso deberás pegar o coser tiras de peluche blanco en las zonas del cuello, el puño y los bordes inferiores para simular el traje de Santa Claus. Accesorios de cazadora:Para que el traje esté inspirado en las cazadoras debes agregar parches dorados hechos con foami o goma eva brillante en los hombros. Combínalo con un top blanco de cuello alto, shorts negros de tiro alto y botas largas con cintas doradas

Guerreras K-pop Esta es una gran opción para lucir esta temporada. (Gemini/IA Gemini)

Conjunto “Golden Stage” de invierno

Para esta opción debes inspirarte en esos atuendos blancos y dorados que el trío usa en sus presentaciones estelares de la canción Golden. El diseño consiste en lo siguiente:

Top y falda brillante : Deberás trabajar sobre un top blanco sin mangas y una minifalda plisada del mismo color. Cose o pega galones de pasamanería dorada en los bordes del cuello y la cintura.

: Deberás trabajar sobre un top blanco sin mangas y una minifalda plisada del mismo color. Cose o pega galones de pasamanería dorada en los bordes del cuello y la cintura. Hombreras festivas : Toma un cartón rígido para hacer dos piezas curvas y los forras con tela de lentejuelas doradas, también puedes optar por terciopelo rojo y las colocas en el hombro del top con broches de presión o imperdibles.

: Toma un cartón rígido para hacer dos piezas curvas y los forras con tela de lentejuelas doradas, también puedes optar por terciopelo rojo y las colocas en el hombro del top con broches de presión o imperdibles. Toque invernal: Por último, tendrás que agregar unos calentadores tejidos en las piernas y guantes sin dedos que tengan detalles metálicos para tener el estilo de las cazadoras.

Hanbok moderno de cazadora (Estilo navideño)

Por último, tenemos esta gran idea donde te tienes que inspirar en los trajes tradicionales coreanos reinventados que aparecen en las escenas de batalla de la película, utilizando la paleta clásica de diciembre. El diseño es el siguiente:

Torso cruzado (Jeogori): Puedes tomar una blusa corta cruzada en color verde esmeralda o rojo vino, asegurando el cierre lateral con un lazo largo de cinta de raso dorada.

Puedes tomar una blusa corta cruzada en color verde esmeralda o rojo vino, asegurando el cierre lateral con un lazo largo de cinta de raso dorada. Falda con volumen (Chima) : Para la parte interior necesitas de una falda de tul rojo que contenga varias capas y debajo un short negro. Agrega una cadena metálica o cinturón negro ancho.

: Para la parte interior necesitas de una falda de tul rojo que contenga varias capas y debajo un short negro. Agrega una cadena metálica o cinturón negro ancho. Peinado y maquillaje; Tu look quedará completo cuando le agregues una trenza larga morada, o listones de navidad que se fundan con tu cabello. Utiliza delineado gráfico con brillo y un gorro navideño decorado con pines o hebillas metálicas caseras.