Minecraft se ha convertido en uno de los videojuegos favoritos de los gamers y se caracteriza por la estética pixelada. Sus formas cuadradas te permiten poder realizar parches para personalizar tus prendas.

Esta técnica es muy versátil y económica para poder dejar tus prendas de la mejor manera. Hay varias opciones que puedes llevar a cabo para poder tener prendas personalizadas.

¿Cuáles son los mejores parches de Minecraft?

Parche de Creeper en fieltro (sin costura)

Este es un diseño rápido de armar para quienes no saben coser. El procedimiento consiste en cortar un cuadrado base de fieltro color verde claro de aproximadamente 8x8 cm. El siguiente paso es recortar cuadraditos de 1x1 cm en distintos tonos de verde y negro para los ojos y la boca. Pégalos sobre la base usando pegamento para tela o silicona caliente.

Espada o Pico de diamante en punto de cruz

Aquí tenemos una gran opción ya que la tela Aida cuenta con divisiones en cuadrículas que imita a los píxeles. Para esto tienes que usar hilo de bordar celeste, azul y marrón en un recorte de tela Aida. Una vez terminado el bordado, recorta el contorno dejando un margen de medio centímetro y séllalo con puntada de festón o pegamento textil para que no se deshilache.

Bloque de TNT con pintura textil y plantilla

Luego tenemos esta opción que permite lograr un acabado plano y que resiste a los lavados. Para hacerlo tienes que recortar un cuadrado de tela gruesa que puede ser gabardina o jean y pintarlo de rojo. Una vez que esté seco vas a pintar una franja blanca en el medio y escribe las letras “TNT” en negro usando un pincel fino o marcador para tela.

Corazón de vida en crochet (amigurumi plano)

También puedes elegir una opción que aporta textura y relieve que puedes colocar en mochilas o chamarras gruesas. Para esto lo que deberás hacer es tejer puntos bajos en filas siguiendo un patrón de cuadrícula (pixel art) con lana roja, blanca (para el brillo) y negra para el borde. Al terminar, cóselo directamente a la prenda por los bordes.

Parche termoadhesivo con Hama Beads (cuentas fusibles)

Por último, tenemos esta idea con plástico rígido y brillante con colores muy vivos. Vas a armar figuras pequeñas como una poción, una manzana dorada o la cara de un Enderman sobre la placa de clavijas. Fúndelas con la plancha usando papel manteca y luego pega por detrás una lámina de entretela termoadhesiva de doble cara para fijarlo a la ropa.