La serie animada Peppa Pig se convirtió en un auténtico furor dentro del entretenimiento para chicos al retratar situaciones diarias con frescura, ternura y un humor muy cercano. En muchos hogares se encuentra entre las producciones más elegidas para entretener a los pequeños y disfrutar en familia.
El formato ágil y los personajes carismáticos de la serie han atrapado a la audiencia infantil y lograron un impacto sostenido en televisión y plataformas digitales. Es por eso que nombrar a Peppa Pig no desorienta a nadie.
Manualidades de Peppa Pig
Gracias a la repercusión de la serie, el universo de la cerdita multiplicó su presencia en tiendas con todo tipo de artículos y, a la par, impulsó propuestas de manualidades e ideas DIY (hazlo tú mismo) muy originales.
Muchas familias y creadores aprovechan la estética de Peppa Pig para armar objetos a mano que suman calidez a los espacios de los chicos.
¿Cómo diseñar stickers de Pepa Pig?
Entre esas dinámicas creativas se destacan los tutoriales que enseñan a confeccionar stickers caseros y emplearlos para renovar el aspecto de un espejo. Se trata de manualidades muy entretenidas que por lo general se encuentran en redes sociales y plataformas dedicadas a esta práctica.
A continuación, te presentamos 3 ideas de manualidades para aprender a diseñar stickers de Peppa Pig y decorar el espejo del dormitorio infantil:
- Pegatina plastificada con cinta ancha transparente: Dibuja o imprimí escenas de Peppa y su hermanito saltando entre charcos, córtalas al ras y cubrí el frente con cinta de embalar dejando un borde pegajoso alrededor. Con ese margen vas a poder fijarlas directo sobre el vidrio y despegarlas sin arruinar la superficie.
- Sticker con brillo en papel autoadhesivo y purpurina: Imprimí motivos de Peppa disfrazada o rodeada de estrellas sobre papel adhesivo. Pasa un toque mínimo de plasticola sobre el dibujo, espolvorea purpurina iridiscente, sacudí el sobrante y recorta el contorno para dar luz en los bordes del espejo.
- Figura reutilizable con pintura con relieve casera: Coloca un folio transparente sobre un molde de Peppa Pig y delinea la forma con pintura acrílica mezclada con cola escolar o pintura inflable. Cuando seque por completo, retira la figura con suavidad y apóyala contra el espejo para que se sostenga por adherencia estática.