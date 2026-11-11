3 ideas para hacer las Esferas del Dragón con telgopor y pintura acrílica

En la actualidad, las manualidades continúan ganando un terreno muy importante en los hogares de todo el mundo. Estas prácticas se están convirtiendo en la opción preferida tanto por grandes como por chicos para cortar con la rutina, estimular la creatividad y disfrutar de momentos de entretenimiento en casa.

Las manualidades, remarcan diversas reseñas, no solo fomentan la concentración y la paciencia, sino que también ofrecen la satisfacción de materializar ideas propias utilizando elementos accesibles, transformando un simple rato libre en una experiencia de diseño y diversión que se comparte.

Manualidades de Dragon Ball

Cuando se trata de encontrar nuevas fuentes de inspiración para dar vida a proyectos de manualidades, el universo del entretenimiento y la cultura pop se posicionan como un motor inagotable.

Es en este punto que aparecen personajes icónicos y universos fantásticos, como el de Dragon Ball, que despiertan la imaginación de los fanáticos. Así, los proyectos de manualidades invitan a recrear objetos emblemáticos que forman parte de la memoria de varias generaciones.

¿Cómo hacer las Esferas del Dragón?

Es por todo lo señalado que, a modo de homenaje a una de las series más queridas de todos los tiempos, hoy te proponemos tres ideas prácticas y originales para fabricar tus propias Esferas del Dragón utilizando esferas de telgopor y pintura acrílica.

Con pasos sencillos y materiales fáciles de conseguir, estas opciones te permitirán lograr acabados únicos, perfectos para decorar tu habitación, regalar a un fanático o simplemente pasar una tarde inolvidable de manualidades creando con tus propias manos:

El clásico acabado brillante con relieve en las estrellas

Materiales: Esferas de telgopor (poliespan), pintura acrílica amarilla y naranja, pincel fino, marcador indeleble negro y laca acrílica o barniz al agua.

Procedimiento: Pinta la base de la esfera combinando los tonos amarillo y naranja para lograr el característico color ámbar traslúcido. Una vez seco, dibuja las estrellas rojas de cinco puntas con relieve utilizando un poco de masilla epoxi o pintura acrílica espesa. Finalmente, sella el trabajo con una capa de barniz brillante para darle ese aspecto lustroso y realista de cristal pulido.

Esfera texturizada con efecto perla y estrellas en goma eva

Materiales: Esferas de telgopor, masilla ligera o enduido para alisar la superficie porosa, pintura acrílica dorada perlada, goma eva (foami) roja y pegamento universal.

Procedimiento: Aplica una fina capa de enduido sobre el telgopor para eliminar las imperfecciones y lograr una superficie lisa. Pinta con el acrílico dorado perlado. Recorta las estrellas de cinco puntas en goma eva roja y pégalas de forma equidistante sobre la esfera, logrando un relieve prolijo y limpio sin necesidad de esculpir sobre la pintura.

Versión minimalista y rápida para los más chicos