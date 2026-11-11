5 razas de perros ideales para obtener silencio y calma en el hogar

Convivir con una mascota no es tarea sencilla debido a que genera una responsabilidad importante en el dueño. Hay personas que buscan un perro, pero que sea tranquilo y con el nivel de energía un poco más bajo.

Hay 5 razas de perros que se destacan por ser silenciosos y mantener la calma en el hogar. Sin embargo, se debe hacer hincapié en que todos necesitan de ejercicio, estimulación mental, compañía y atención.

¿Cuáles son los perros que mantienen la calma?

Galgo

Por lo general los galgos se relacionan con las carreras y la velocidad, pero estos perros son muy tranquilos. Son una raza que prefiere largas horas de descanso y se ven tentados por un lugar cómodo donde hacerlo. Por lo general no reclaman mucha atención, pero necesitan de momentos para correr y explorar.

Cavalier King Charles Spaniel

Luego nos encontramos con una raza pequeña, carácter afectuoso y se adapta muy bien a los diferentes ambientes. Los Cavalier King Charles Spaniel disfrutan de la compañía de su familia y pueden convivir bien con niños y otros animales. Son muy tranquilos, pero pueden ladrar en ocasiones especiales.

Whippet

Otra raza tiene una constitución atlética, ligera y preparada para correr a gran velocidad. Por lo general son tranquilos por lo que disfrutan pasar buena parte del día descansando. Son sensibles y afectuosos, y encajan a la perfección en hogares que buscan una mascota calmada y que no necesite hacer mucho ejercicio.

Gran Danés

Por otro lado, tenemos al Gran Danés que si bien tiene un gran tamaño se destaca por su carácter afectuoso, paciente y bastante equilibrado. Son una raza que disfruta la compañía y pueden pasar horas descansando cuando tengan las necesidades físicas y emocionales.

Terranova

Por último, tenemos a los Terranova que llaman la atención por su tamaño y el abundante pelaje, tiene un carácter dulce, paciente y afectuoso. Se deben acostumbrar desde pequeños a diferentes situaciones, personas y animales. Asimismo, necesitan salir a pasear, realizar actividad física adaptada.