5 formas ingeniosas de reciclar garrafones de aceite y organizar tu hogar

Los garrafones de aceite de cocina, que van desde los 3 litros hasta los 10 litros, suelen ir directo al bote de basura. Sin embargo, se pueden utilizar nuevamente con un par de cortes estratégicos y un lavado correcto.

Como son envases hechos de materiales de alta resistencia, son perfectos para transformarlos en organizadores duraderos, funcionales y estéticos que mantienen tu hogar impecable sin gastar dinero en contenedores comerciales.

Antes de reutilizarlos, aplica un método de limpieza eficiente donde viertas dentro del garrafón media taza de agua caliente y un poco de jabón líquido para trastes, tapa el envase y agita, luego enjuega con abundante agua tibia, y deja escurrir boca abajo.

Las 5 mejores ideas para reutilizar tus garrafones de aceite y ordenar tu casa

Contenedores herméticos para despensa

Si compras arroz, frijoles, azúcar o alimento para mascotas a granel, los sacos abiertos suelen atraer humedad o plagas.

En este caso no cortes el garafón. Utiliza un embudo grande de papel o plástico para llenar el envase limpio con los granos secos.

Formas ingeniosas de reciclar garrafones de aceite y organizar tu hogar Formas ingeniosas de reciclar garrafones de aceite y organizar tu hogar

Organizador multiusos para el cuarto de lavado

Los productos de limpieza suelen acumularse desordenadamente debajo del fregadero o junto a la lavadora.

Corta la parte superior del garrafón en diagonar, creando una especie de canasta abierta por delante per con mango en la parte trasera.

Dispensador inteligente de bolsas plásticas

Las bolsas del supermercado suelen ocupar mucho espacio. Retira la tapa superior de tu botella y corta un círculo mediano. Cuelga el envase en la pared o detrás de una puerta y guarda las bolsas ahí.

Palas recogedoras de uso rudo para jardín o mascotas

Traza un corte diagonal amplio empezando por la base opuesta al asa y subiendo hasta llegar justo debajo de la tapa para obtener una pala resistente.

Formas ingeniosas de reciclar garrafones de aceite y organizar tu hogar Formas ingeniosas de reciclar garrafones de aceite y organizar tu hogar

Macetas con autorriego para hierbas aromáticas en la cocina

Corta el garrafón exactamente por la mitad de forma horizontal. Coloca la mitad superior boca abajo dentro de la mitad inferior. La base inferior funcionará como depósito de agua, mientras que la parte superior contendrá la tierra con tus plantas de albahaca, menta o romero.