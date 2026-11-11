Combate las cucarachas con esta poderosa mezcla de azúcar y bicarbonato

Sin dudas uno de los insectos que más molestan en las casas son las cucarachas su presencia puede convertirse en una pesadilla. Su reproducción es muy rápida debido a que una hembra puede producir entre 120 y 300 huevos a lo largo de su vida.

En el mercado nos podemos encontrar con una gran cantidad de productos que sirven para eliminar a estos insectos, pero en este caso te vamos a contar sobre una mezcla poderosa de azúcar y bicarbonato.

¿Cómo preparar la mezcla contra las cucarachas?

La mezcla funciona ya que el bicarbonato de sodio es una sustancia alcalina que, al entrar en contacto con los líquidos del aparato digestivo de estos insectos, participa en reacciones químicas que producen dióxido de carbono.

/estilo-de-vida/trucos-efectivos-eliminar-cucarachas-cocina-baño (Freepik)

Para poder preparar esta mezcla necesitas una cucharada de azúcar y otra de bicarbonato de sodio. A los dos ingredientes los vas a colocar en un recipiente y los vas a mezclar hasta obtener una mezcla homogénea.

Las cucarachas se van a sentir atraídas por el azúcar, pero al ingerir el bicarbonato se las elimina. Vas a repartir pequeñas cantidades en tapas de plástico o recipientes poco profundos y colócalos en aquellas zonas donde hayas visto cucarachas.

Donde más se debe colocar la mezcla es en las esquinas de la cocina, detrás del frigorífico, cerca de las tuberías o en otros rincones oscuros y húmedos. Constantemente deberás revisar los recipientes y sustituir la mezcla si se ha humedecido, ensuciado o ha desaparecido.

Cómo eliminar cucarachas Cómo eliminar cucarachas con bicarbonato (Pexels: Diana Light)

Una medida adicional es la de sellar grietas y posibles puntos de entrada como así también mantener una buena higiene del hogar. Este remedio casero es una medida complementaria, pero si hay una gran cantidad de cucarachas puede que no tenga un gran efecto.