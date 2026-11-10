7 sombras de ojos en barra para cada tipo de párpado

Conocer tu tipo de párpado es el secreto fundamental para realzar tu mirada y lograr un maquillaje profesional todos los días. Identificar si tienes párpados caídos, monolid, almendrados o hundidos te permitirá saber exactamente dónde aplicar cada tono y cómo difuminar las sombras con precisión.
Aprender esta técnica transforma por completo tu rutina de belleza, evitando que el maquillaje se corra o pierda intensidad. Domina el arte de iluminar y dar profundidad de forma correcta para lucir unos ojos impactantes y definidos en cualquier ocasión.
¿Cómo identificar el párpado que tienes?
Para identificar qué tipo de párpado tienes, párate frente a un espejo con buena iluminación y mantén tu rostro relajado mientras miras de frente sin levantar las cejas. Este sencillo ejercicio te permitirá observar con total claridad la estructura natural de tus ojos y la forma en que se pliega la piel.
Observa con atención el área móvil del ojo para descubrir sus características principales. Si la piel superior cubre por completo el pliegue al abrir los ojos, se trata de un párpado caído. En cambio, si la superficie luce completamente lisa sin ningún pliegue visible, corresponde a un párpado tipo monolid.
Por último, si el pliegue se nota claramente y puedes ver tanto el espacio móvil como el fijo, tienes unos ojos almendrados o con cuenca definida. Conocer este detalle te ayudará a maquillar mejor y a elegir las técnicas que más te favorezcan.
¿Cómo usar las sombras, según tu tipo de párpado?
Para usar las sombras en barra de manera correcta según tu tipo de párpado, es fundamental adaptar la fórmula y el acabado a las necesidades específicas de tu piel. A continuación, te presento 7 opciones de sombras en barra extraídas de la guía especializada:
- Bobbi Brown Long-Wear Cream Shadow Stick: Una opción de fórmula cremosa y acabado satinado estable, ideal para párpados grasos gracias a su alta resistencia y larga duración sin acumularse en el pliegue.
- KIKO Milano Long Lasting Eyeshadow Stick: Una alternativa de acabado satinado y gran fijación que ofrece un rendimiento notable para uso diario en párpados normales o con tendencia grasa.
- Clinique Chubby Stick Shadow Tint for Eyes: Presenta una fórmula cremosa con acabado satinado luminoso y un tiempo de trabajo más abierto, perfecta para facilitar el difuminado en párpados normales o secos.
- Trish McEvoy Cream Eye Shadow Stick: Una barra de textura luminosa y satinada que se funde con suavidad, muy favorecedora para maquillajes de diario en pieles que no requieren una fijación extrema.
- Charlotte Tilbury Colour Chameleon: Un stick de fórmula cremosa con un acabado metálico intenso, diseñado para aportar máximo impacto en eventos nocturnos sobre párpados lisos y bien hidratados.
- Maybelline Color Tattoo 24H: Un clásico de textura cremosa que seca con un acabado estable mate-satinado, muy recomendado para conseguir color intenso asequible en párpados normales o grasos.
- Laura Mercier Caviar Stick Eye Colour: Una barra de textura firme y acabado satinado con doble uso, excelente para aplicar como sombra general o para trazar un delineado preciso en cualquier tipo de párpado.