7 sombras de ojos en barra para cada tipo de párpado

Conocer tu tipo de párpado es el secreto fundamental para realzar tu mirada y lograr un maquillaje profesional todos los días. Identificar si tienes párpados caídos, monolid, almendrados o hundidos te permitirá saber exactamente dónde aplicar cada tono y cómo difuminar las sombras con precisión.

Aprender esta técnica transforma por completo tu rutina de belleza, evitando que el maquillaje se corra o pierda intensidad. Domina el arte de iluminar y dar profundidad de forma correcta para lucir unos ojos impactantes y definidos en cualquier ocasión.

¿Cómo identificar el párpado que tienes?

Para identificar qué tipo de párpado tienes, párate frente a un espejo con buena iluminación y mantén tu rostro relajado mientras miras de frente sin levantar las cejas. Este sencillo ejercicio te permitirá observar con total claridad la estructura natural de tus ojos y la forma en que se pliega la piel.

Observa con atención el área móvil del ojo para descubrir sus características principales. Si la piel superior cubre por completo el pliegue al abrir los ojos, se trata de un párpado caído. En cambio, si la superficie luce completamente lisa sin ningún pliegue visible, corresponde a un párpado tipo monolid.

sombras maquillaje

Por último, si el pliegue se nota claramente y puedes ver tanto el espacio móvil como el fijo, tienes unos ojos almendrados o con cuenca definida. Conocer este detalle te ayudará a maquillar mejor y a elegir las técnicas que más te favorezcan.

¿Cómo usar las sombras, según tu tipo de párpado?

Para usar las sombras en barra de manera correcta según tu tipo de párpado, es fundamental adaptar la fórmula y el acabado a las necesidades específicas de tu piel. A continuación, te presento 7 opciones de sombras en barra extraídas de la guía especializada:

Sombras de ojos (Canva)