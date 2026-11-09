Se acerca una de las fechas más esperadas por los más pequeños de la casa, la Navidad y con ella llega una oportunidad para dejar volar la imaginación y escribir una carta muy especial para Santa Claus, pues si en tu familia hay verdaderos fans de KPop Demon Hunters, este año es posible darle un giro musical a una de las tradiciones más bonitas de diciembre con cartas hechas con plantillas inspiradas en los Saja Boys.

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En los próximos días es posible tener un diseño de cartas inspiradas en el grupo ficticio que ha logrado popularidad con su éxito “Soda Pop” ya que cuentan con un estilo propio, personalidad, carisma y varias canciones. Por eso sus integrantes pueden convertirse en los protagonistas en los siguientes diseños para imprimir y crear una carta llena de deseos.

4 plantillas de cartas para Santa Claus inspiradas en los Saja Boys

Cada diseño puede tener una personalidad diferente para que los pequeños y coleccionistas elijan su favorito:

1.- Carta Jinu:

Una carta llena de color , principalmente en tonos morados, negros y detalles brillantes es una exelente opción para pleamar los deseos en un diseño inspirado en Jinu, el protagonista de los Saja Boys.

2.- Carta Saja Boys versión chibi:

Si lo que quieres es expresar más ternura durante esta época navideña un diseño chibi es una excelente opción donde los menores podrán escribir los regalos que les gustaría recibir en la nochebuena.

3.- Grupo Saja Boys versión demonio

Otro diseño que puede imprimir y está inspirado en las fiestas decembrinas es donde se encuentren todos los integrantes de los Saja Boys en versión demonios, aunque suene un estilo fuera de lo común existe la combinación de lo oscuro de los persoanjes con artículos inspirados en la Navidad como gorros, bufandas, luces, etc., este es otra opción para crear una carta especial.

4.- Carta de Baby

Una plantilla divertida y colorida con adornos musicales, espacios para escribir es aquella que cuente con el diseño de Baby, uno de los integrantes que se ha popularizado por su ternura.

¿Cómo imprimir y utilizar las cartas navideñas?

Para conservar los detalles de cada diseño, se recomienda utilizar hojas tamaño carta y una impresora a color. Incluso si no tienes la oportunidad de hacerlo en casa puedes acudir a una papelería o un centro de impresión. Después, basta con recortar los bordes si es necesario, completar los espacios y escribir el nombre del menor.

Si dejas crecer más la imaginación una vez que se tenga la plantilla impresa se puede escribir los regalos o deseos que se quieren recibir y puedes agregar decoraciones como stickers, más dibujos o utilizar plumones, plumas de colores o brillantina etc.