Cómo reutilizar las hojas del laurel para hacer una Corona de Navidad y decorar en diciembre

Estamos a poco más de un mes de la llegada de Navidad, y es por este motivo, que hay muchas personas que ya comenzarán con la compra de los adornos para la ocasión, como las bolas navideñas, los elementos para la Corona y otros elementos que no podrán faltar. Y la Corona como es algo que tiene un fuerte simbolismo, deberías saber cómo hacer a con hojas de laurel y que lo puedas decorar durante el mes de diciembre.
Tal como lo mencionábamos, la Corona de Navidad es fundamental y forma parte de la decoración del mes de diciembre, y es que no puede faltar para los centros de mesa, y que se puede colocar en otros sectores del hogar; y que simboliza la eternidad, la vida, la esperanza y la bienvenida a los hogares; su forma circular representa el amor de Dios al no tener principio ni fin y sus ramas verdes simbolizan la esperanza y la fortaleza.
Siguiendo con esta línea, para la Corona de Navidad se suelen utilizar ramas de eucalipto, pero hay otros que han comenzado a usar las hojas de laurel, las que tienen una gran cantidad de propiedades espirituales como la protección y abundancia, y es que según el Feng Shui, puede representar una forma de atraer la riqueza y la tranquilidad. Por eso, te compartiremos cómo hacer una corona con hojas de laurel y que coloques en la puerta.
Materiales para la corona con hojas de laurel
- Hojas de laurel frescas o secas
- Alambre maleable o aro metálico como base
- Cinta de terciopelo rojo
- Tijeras o pinzas para cortar el alambre
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Cómo preparar la Corona con hojas de laurel para Navidad
- Preparar la base de la corona y si tienes un aro metálico, podrás usarlo directamente o formar un círculo con el alambre maleable y unir sus extremos
- Organizar las hojas de laurel; separar las ramas en pequeños grupos y revisar que las hojas estén limpias y en buenas condiciones o podrás combinar hojas de diferentes tamaños para darle más volumen
- Sujetar las ramas de la estructura, colocando los pequeños grupos de hojas sobre el aro y asegurarlos con alambre delgado; y repetir el procedimiento en toda la base hasta conseguir la forma y volumen que deseas
- Añadir los detalles navideños y cuando hayas cubierto la estructura, coloca un listón rojo en la parte superior o inferior de la corona para darle un toque festivo
- Coloca un soporte para colgarla y podrás usar un trozo de alambre o cinta resistente para formar una pequeña argolla