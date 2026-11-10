Cómo reutilizar las hojas del laurel para hacer una Corona de Navidad y decorar en diciembre

Estamos a poco más de un mes de la llegada de Navidad, y es por este motivo, que hay muchas personas que ya comenzarán con la compra de los adornos para la ocasión, como las bolas navideñas, los elementos para la Corona y otros elementos que no podrán faltar. Y la Corona como es algo que tiene un fuerte simbolismo, deberías saber cómo hacer a con hojas de laurel y que lo puedas decorar durante el mes de diciembre.

Tal como lo mencionábamos, la Corona de Navidad es fundamental y forma parte de la decoración del mes de diciembre, y es que no puede faltar para los centros de mesa, y que se puede colocar en otros sectores del hogar; y que simboliza la eternidad, la vida, la esperanza y la bienvenida a los hogares; su forma circular representa el amor de Dios al no tener principio ni fin y sus ramas verdes simbolizan la esperanza y la fortaleza.

Siguiendo con esta línea, para la Corona de Navidad se suelen utilizar ramas de eucalipto, pero hay otros que han comenzado a usar las hojas de laurel, las que tienen una gran cantidad de propiedades espirituales como la protección y abundancia, y es que según el Feng Shui, puede representar una forma de atraer la riqueza y la tranquilidad. Por eso, te compartiremos cómo hacer una corona con hojas de laurel y que coloques en la puerta.

Materiales para la corona con hojas de laurel

Hojas de laurel frescas o secas

Alambre maleable o aro metálico como base

Cinta de terciopelo rojo

Tijeras o pinzas para cortar el alambre

Cómo preparar la Corona con hojas de laurel para Navidad