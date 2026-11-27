Cerrar el 2026 con un cambio de look es una excelente manera de marcar un cierre de ciclo y renovar la energía antes de recibir el nuevo año. En este punto, un ajuste en nuestra apariencia no tiene por qué ser drástico para sentirse transformador.

Los expertos en belleza remarcan que, a veces, ese pequeño gesto funciona como un impulso anímico ideal para encarar lo que viene con mayor seguridad y ligereza. Es por eso que recomiendan pequeños cambios, ya sea en el cabello, la indumentaria, la manicura o el maquillaje, porque la transformación siempre se percibe.

Cambio de look desde el cabello

En el caso del cabello, desde los salones de belleza advierten que suele ser uno de los puntos de partida más accesibles y efectivos cuando queremos vernos distintos sin alterar toda nuestra rutina.

Ya sea apostando por un nuevo corte, probando una forma distinta de peinar el largo actual o animándose a cambiar el tono para aportar luz al rostro, el pelo permite experimentar y adaptarse al estilo de cada etapa de nuestra vida.

Los mejores cortes shag

En esta oportunidad, nos centraremos en las personas mayores de 35 años, una edad en la que jugar con estas variables señaladas anteriormente ayuda a acompañar la evolución personal con frescura, resaltando los rasgos naturales de manera armónica y favorecedora.

Dentro de las opciones más versátiles para lograrlo, los cortes shag se destacan como una gran alternativa para cambiar de look sin perder movimiento ni naturalidad. Es por eso que, a continuación, te presentamos 3 cortes shag con flequillo ideales disimular la frente alta y rejuvenecer la mirada a los 35:

Shag midi con flequillo cortina

Cómo funciona: Combina capas suaves alrededor del rostro y una longitud a la altura de los hombros o clavículas con un flequillo abierto en el centro.

Por qué favorece a los 35: El flequillo cortina enmarca la mirada sin taparla por completo, suaviza la amplitud de la frente y aporta frescura con un acabado relajado.

Shag desfilado con flequillo wispy (o degradado)

Cómo funciona: Se caracteriza por puntas ligeras y desfiladas acompañadas de un flequillo fino, etéreo y ligeramente despuntado que se integra con los laterales.

Por qué favorece a los 35: Evita el efecto “casco” o los bordes duros que pueden endurecer las facciones, brindando movimiento y un aspecto más luminoso y descansado alrededor de los ojos.

Shag largo con flequillo ladeado y capas suaves