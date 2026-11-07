3 ideas para hacer juegos caseros de Peppa Pig

Peppa Pig es uno de los personajes preferidos por los más pequeños por lo que quieren llevarla a todos lados. En esta oportunidad te vamos a contar como hacer unos increíbles juegos caseros para divertir a los niños.

Con algunos materiales vas a poder armar un juego de puntería, también embocar aros de colores, entre otros. Estas son grandes ideas para que se entretengan los pequeños cuando no se puede salir afuera.

¿Cuáles son los mejores juegos caseros?

Juego de puntería de Peppa Pig con cartón y marcadores

Para poder hacer un juego de puntería vas a necesitar cartón, un tubo de rollo de cocina, cartulinas rosas, celestes y blancas, marcadores, pegamento y tijeras. El primer paso es dibujar y recortar unas alas de mariposa sobre el cartón, para luego forrarlas con cartulina celeste. Además, deberás agregar detalles blancos y decoraciones de colores.

Llegó el momento de preparar la cara de Peppa por lo que necesitarás un cartón forrado de rosa. Vas a dibujarle los ojos, las mejillas y la sonrisa. Realiza una abertura en el centro para colocar el tubo de cocina, también cubierto con cartulina rosa, que funcionará como su nariz.

Peppa Este juego es divertido. (Pinterest/Pinterest)

El siguiente paso es pegar la cabeza y el tubo sobre las alas para completar la estructura. El último paso es recortar varios aros de cartón, los forras con papeles de distintos colores y asegúrate de que tengan el tamaño suficiente para que puedan pasar por el tubo.

Espera que el pegamento se sequé para poder disfrutar del juego. Vas a colocar la figura sobre una superficie plana y marca una distancia desde donde se hará el lanzamiento. Ten en cuenta que cada participante deberá tirar los aros e intentar embocarlos en la nariz de Peppa. Gana quien consiga acertar la mayor cantidad.

¡A saltar en los charcos de barro!

Aquí tenemos una idea sencilla para jugar con los pequeños ya que deberás dibujar charcos marrones en hojas y los debes distribuir por el piso. La idea es que los chicos salten de charco en charco sin tocar el suelo. Agrega música para que sea más entretenido.

Memotest de Peppa Pig

Por último, tenemos esta gran idea para ejercitar la memoria. Lo que debes hacer es preparar tarjetas con los personajes de Peppa, George, Mamá Pig, Papá Pig, Suzy Sheep y Rebecca Rabbit. La idea es que encuentren las parejas.