3 ideas para hacer un títere de Goku con fieltro y calcetines

Hacer manualidades se ha convertido en una excelente forma de estimular la creatividad, desarrollar la motricidad fina y disfrutar de un tiempo de desconexión y entretenimiento en el hogar.

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Al crear objetos con nuestras propias manos no solo ayudamos a mejorar la concentración y reducir el estrés, sino que también nos brindamos la satisfacción única de dar vida a un proyecto desde cero.

Manualidades de Dragon Ball

Las manualidades son una actividad perfecta para compartir en familia, reciclar materiales y transformar elementos simples en piezas originales. En este marco, cuando se trata de encontrar motivos para nuestras creaciones, el universo del anime y los dibujos animados ofrece un terreno inagotable de imaginación.

Dragon Ball es una extraordinaria fuente de inspiración para las manualidades porque ha marcado a varias generaciones a lo largo de los años. Es por eso que muchos proyectos tienen a personajes como Goku como protagonistas.

¿Cómo hacer un títere de Goku?

En esta oportunidad, un proyecto de manualidades muy interesante utiliza como materia prima al fieltro, uno de los materiales más versátiles ya que no se deshilacha, viene en múltiples colores y permite confeccionar desde broches hasta figuras decorativas.

Al respecto, si lo combinamos con un calcetín como base flexible para la mano, podemos crear títeres articulados únicos para jugar o decorar. Es por eso que, a continuación, te presentamos 3 ideas creativas para hacer un títere de Goku combinando estos dos materiales:

Títere de boca articulada de Goku Súper Saiyajin

La base del calcetín: Utiliza un calcetín blanco, beige o color piel. Dobla la zona de la punta hacia adentro para formar la boca del títere y pega un óvalo de fieltro rojo o rosado en el interior para simular la cavidad bucal y la lengua.

El peinado icónico: Recorta en fieltro amarillo rígido (o fieltro amarillo doble con un poco de relleno) la silueta del cabello erizado característico del Súper Saiyajin. Pégalo firmemente en la parte superior del calcetín.

Detalles del rostro y traje: Añade los ojos con fieltro blanco, negro y verde/azul para las pupilas. Con fieltro azul marino confecciona la remera interior o el cuello del gi, y complementa con cejas inclinadas de fieltro amarillo para darle la expresión decidida y combativa de Goku.

Títere de guante de Goku clásico

La base del calcetín: Usa un calcetín de color naranja. Realiza un pequeño corte a los lados para sacar el dedo pulgar e índice o utiliza la estructura del calcetín como un guante tipo manopla donde la cabeza se apoya en el talón.

Detalles en fieltro

Cabello: Recorta la melena en puntas clásica de Goku en fieltro negro.

Símbolo (Kanji): Corta un círculo de fieltro blanco y dibuja o pega en fieltro negro el kanji Kame (o el de Kaio-sama) para colocarlo en el pecho del calcetín.

Cinturón y cuello: Pega una tira de fieltro azul oscuro en la parte inferior para simular el cinturón y añade un triángulo azul en el cuello.

Accesorios: Puedes hacer una pequeña Nube Voladora (Kinto'un) de fieltro amarillo para sujetarla a la muñeca o al cuerpo del títere.

Títere estilo "Chibi" o Goku Niño con báculo sagrado