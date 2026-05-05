3 ingredientes “borra-arrugas” que realmente funcionan según la ciencia

La aparición de arrugas forma parte de un proceso biológico y es síntoma del envejecimiento cutáneo, además de que está influenciada por factores genéticos, por la radiación UV y la polución. Según los expertos, el uso de ciertos ingredientes puede disminuir la degradación de la piel.

La formación de las arrugas se debe principalmente a afectaciones en la matriz extracelular en la dermis, donde las fibras de colágeno y elastina pierden su estructura y capacidad de soporte. Mientras más pasan los años, la tasa de renovación celular tiende a disminuir y la piel pierde la capacidad de retener humedad.

Según los dermatólogos, el envejecimiento es inevitable, pero algunos compuestos químicos pueden intervenir en los procesos moleculares, estimular cambios reales y restaurar la barrera de la piel para mejorar su textura y la firmeza del rostro.

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Los 3 mejores ingredientes borra-arrugas

Retinoides o el estándar de oro

Es el activo con mayor evidencia científica acumulada, derivado de la vitamina A, funciona a nivel celular uniéndose a receptores específicos en la piel para acelerar la regeneración de las células.

Estimula la producción de colágeno nuevo y previene que el que ya existe se destruya. Asimismo, es capaz de reducir la profundidad de las arrugas finas y unificar el tono de la piel.

Los ingredientes antiarrugas que debes incluir en tu rutina|Pexels: Gustavo Fring

Ácido hialurónico de distintos pesos moleculares

Aunque el cuerpo ya lo produce de manera natural, su cantidad va disminuyendo con la edad. En cosmética, se utiliza para revertir la deshidratación que hace que las arrugas se vean más marcadas.

Su molécula puede retener hasta mil veces su peso en agua y penetra la epidermis para actuar como un imán de humedad que rellena instantáneamente las líneas de expresión por hidratación.

Incorporar estos ingredientes en tus rutinas reducirá la aparición de arrugas|Pexels: Antoni Shkraba Studio

Niacinamida o vitamina B3

Es un ingrediente multifuncional que es clave para la salud de la barrera cutánea. Su eficacia radica en su capacidad para mejorar la función protectora de la piel y su potente efecto antioxidante.

Incrementa la producción de ceramidas y ácidos grasos, lo que al mismo tiempo mejora la elasticidad, además de reducir la inflamación y el estrés oxidativo.

