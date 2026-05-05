⁠Cómo hacer stickers de BTS de forma fácil y sin gastar mucho si vas a asistir a su concierto en CDMX

Es oficial, quedan tan solo dos días para que BTS se presente en la Ciudad de México con su gira "ARIRANG World Tour" por lo que si asistes al Estadio GNP Seguros tienes que estar preparada, es por esa razón que te mostramos cómo hacer stickers de la banda de la forma más sencilla y sin gastar mucho dinero.

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¿Cómo hacer stickers de BTS de manera sencilla?

Hoy en día los stickers son una gran tendencia debido a que ayudan a decorar cualquier objeto. En esta ocasión puedes usar stickers de BTS para pegar en tu camiseta, sudadera o incluso lightstick y que de este modo quede personalizado, el objetivo es que se demuestre que eres ARMY de corazón y que tengas stickers personalizados, incluso de tu bias favorito. Ahora bien, hacerlos de forma casera te permitirá tener más pegatinas sin tener que gastar mucho dinero comprándolos por separado.

Pasos para hacer stickers caseros de BTS

Busca en internet imágenes de tus integrantes favoritos ya sea Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V o Jungkook aunque si lo prefieres puedes imprimir a todos. Procura que sean imágenes pequeñas o medianas para que logres una gran cantidad de stickers. Por otro lado, puedes buscar cualquier tipo de imágen alusiva a la banda.

Una vez que tengas todas las imágenes las colocarás en un documento a manera de que todas se integren en una hoja, puede ser la cantidad que desees. Recuerda que entre más pequeña la imágen, más stickers cabrán en la hoja.

Imprime en la calidad más alta (la hoja deberá ser una de pegatinas y tendrá que ser apta para el tipo de impresora.

Recorta en la forma que desees y listo.

Esta es una actividad ideal para realizar en compañía escuchando las canciones de la banda y así ir calentando motores para los próximos conciertos.



¿Qué actividades se pueden hacer antes de asistir al concierto de BTS en Ciudad de México?

Previo a los conciertos de la icónica banda de pop puedes realizar actividades como un karaoke grupal con tus amigas, colorear figuras de los cantantes, decorar camisas con pintura acrílica o parches, hacer postres inspirados en los colores de la banda o el nuevo álbum "ARIRANG", decorar su lightstick, hacer carteles con su integrante favorito, entre otros. Pon a volar tu creatividad y diviértete en compañía de tus amigas y amigos.