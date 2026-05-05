¿Natalia Téllez perdió un hijo? Esto se sabe de la pérdida

En los medios digitales se hizo una gran alerta alrededor de la pérdida de Natalia Téllez. La propia conductora indicó que perdió a un hijo el mes pasado, lo cual generó algo de confusión. Sin embargo, la también actriz indicó que su perro Güero era su hijo que le enseñó a ser adulto responsable. Ahora, lo recuerda a unos días de sufrir la dolorosa pérdida de su ser querido.

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¿Cuál es la historia del “hijo” fallecido de Natalia Téllez?

Desde que anunció la muerte de su amado perrito, la conductora enterneció las redes al contar la emotiva historia que unió su vida a la del canino. Natalia compartió que en ese momento de su vida ella se encontraba totalmente perdida y fue gracias a Güero que logró rehacerla, pues se hizo responsable de la vida del lomito.

“Él me cambió la vida. Lo adopté en un momento de muchísimo dolor personal, creo que nunca he estado más perdida en mi vida. Mi hermana lo encontró, estaba lastimado; lo llevó a un veterinario y nadie lo agarraba. Me empecé a frustrar mucho de verlo en una jaula, me enojé y le decía a mi hermana: por qué nadie lo agarra, por qué nadie tiene la sensibilidad… y me dijo: pues tenla tú’”.

De ahí, la actriz de hoy 40 años compartió que ella se enseñó a ser responsable pues sabía que debía llegar a su casa, pues alguien le esperaba para ser cuidado y recivir cariño que no se le brindó durante muchos años. En ese sentido, todo este recuerdo se suscitó tras la participación de Téllez en una campaña de adopción de perritos.

¿Cuántos hijos tiene Natalia Téllez?

En estos momentos la actriz y conductora tiene una larga relación con Antonio Zabala, quien es productor de música. Allí procreó a su única hija, nacida el 1 de febrero de 2022, por lo que hoy tiene 4 años. En ese sentido, todo indica que Natalia Téllez solamente tendrá una pequeña, aunque ella se refiere a sus lomitos como sus propios hijos.