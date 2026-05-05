Olvídate de la cocina blanca y aburrida: este es el color que le da un aire sofisticado y es tendencia

Si estás pensando en renovar tu cocina, los expertos en interiorismo aseguran que el blanco ya no es la única opción protagonista. En su lugar, el verde en todas sus versiones (desde salvia hasta oliva o bosque) se posiciona como el color que aporta sofisticación, personalidad y una sensación de bienestar visual.

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Esta tendencia del diseño de interiores no solo moderniza el ambiente, también genera una conexión más natural y acogedora dentro del hogar. Durante los últimos meses, estudios de diseño, ferias internacionales de decoración y marcas especializadas en pintura y mobiliario han mostrado una fuerte inclinación hacia colores inspirados en la naturaleza.

Referentes como Architectural Digest, Elle Decor, House Beautiful y firmas como Sherwin-Williams, Benjamin Moore y Pantone han destacado el verde como uno de los tonos más influyentes en el diseño de cocinas. Conoce más acerca de esta tendencia.

¿Por qué el verde es el color tendencia para cocinas en 2026?

El verde se convirtió en una de las elecciones favoritas por su equilibrio entre elegancia y versatilidad.



Verde salvia : transmite calma, luminosidad y combina fácilmente con madera clara, mármol o acabados mate. Ideal para cocinas nórdicas, minimalistas o escandinavas.

: transmite calma, luminosidad y combina fácilmente con madera clara, mármol o acabados mate. Ideal para cocinas nórdicas, minimalistas o escandinavas. Verde oliva : aporta calidez y un aire más sofisticado. Ideal para cocinas con detalles en latón, cobre o piedra natural.

: aporta calidez y un aire más sofisticado. Ideal para cocinas con detalles en latón, cobre o piedra natural. Verde bosque o esmeralda : crea profundidad visual y una sensación de lujo discreto. Ideal para espacios amplios o cocinas abiertas integradas con sala comedor.

: crea profundidad visual y una sensación de lujo discreto. Ideal para espacios amplios o cocinas abiertas integradas con sala comedor. Verde grisáceo: mezcla neutralidad con modernidad. Ideal para quienes buscan un cambio elegante sin perder sobriedad.

Según expertos de Benjamin Moore, los tonos verdes ayudan a crear ambientes relajantes y con fuerte conexión con elementos orgánicos, una tendencia clave en el diseño residencial actual.

¿Cómo combinar el verde en la cocina según diseñadores de interiores?

Uno de los mayores atractivos de esta tendencia es su facilidad para integrarse con distintos materiales y estilos.



Con madera natural: ambiente cálido, orgánico y contemporáneo. Diseñadores de Elle Decor destacan esta combinación como una de las más equilibradas del momento.

ambiente cálido, orgánico y contemporáneo. Diseñadores de Elle Decor destacan esta combinación como una de las más equilibradas del momento. Con mármol blanco o vetas claras : una cocina elegante y luminosa, con un toque editorial.

: una cocina elegante y luminosa, con un toque editorial. Con herrajes dorados o negros mate : un look más sofisticado y actual.

: un look más sofisticado y actual. Con paredes neutras: permite que el mobiliario verde se convierta en protagonista sin saturar el espacio.

La firma de pintura Sherwin-Williams señala que los verdes inspirados en plantas y paisajes naturales ayudan a generar espacios emocionalmente más confortables, algo especialmente valorado en áreas de convivencia como la cocina. Además, Architectural Digest ha destacado que el auge de este color responde a una búsqueda de hogares más humanos, relajados y conectados con el exterior.

El verde ya no es solo una opción decorativa: se convirtió en una declaración de estilo. Si buscas dejar atrás una cocina blanca tradicional y darle un aire más sofisticado, natural y moderno, esta es la tendencia que marcará el diseño de interiores en 2026.